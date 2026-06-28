Marcelo Bielsa acusó a los referentes de Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026: "Me dejaron solo"

El entrenador argentino reunió al plantel antes de abandonar la concentración y les hizo un fuerte reproche a los líderes del equipo. El futuro del DT al frente de la Celeste sigue siendo una incógnita.

Marcelo Bielsa protagonizó una fuerte charla con el plantel de Uruguay tras la eliminación de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026 y apuntó directamente contra los referentes del equipo. Según reveló este domingo el periodista Sebastián Giovanelli en ESPN Mundial , el entrenador les reprochó haberlo "dejado solo" durante el proceso.

Antes de abandonar la concentración de la Celeste en Playa del Carmen , Bielsa reunió a los futbolistas para realizar un balance de la participación en la Copa del Mundo. De acuerdo con el periodista, el encuentro fue breve, pero estuvo marcado por un momento de alta tensión.

"Bielsa les dijo a los jugadores, apuntando sobre todo a los referentes, que se iba del Mundial muy triste porque lo habían dejado solo", contó Giovanelli. Entre los futbolistas señalados habría estado Federico Valverde . Tras las palabras del entrenador, ninguno de los integrantes del plantel respondió.

El entrenador argentino reunió al plantel antes de abandonar la concentración y les hizo un fuerte reproche a los líderes del equipo. El futuro del DT al frente de la Celeste sigue siendo una incógnita.

Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos tras empatar 1-1 con Arabia Saudita , igualar 2-2 ante Cabo Verde y perder 1-0 frente a España , resultados que lo dejaron con apenas dos puntos y sin chances de avanzar a los octavos de final.

Luego de la eliminación, el propio Bielsa hizo una dura autocrítica sobre su ciclo al frente de la selección. "Si me preguntás cómo va a ser recordado mi ciclo en la selección, es un período que dejó poco. No le dejo nada al fútbol uruguayo, porque cualquier aporte que uno pueda hacer a un país donde estuvo tres años no prospera si los resultados no se dan", afirmó en conferencia de prensa.

El ciclo del entrenador argentino había comenzado en mayo de 2023 con resultados prometedores, incluyendo triunfos frente a Argentina y Brasil por las Eliminatorias y la clasificación a las semifinales de la Copa América 2024. Sin embargo, el rendimiento del equipo cayó en el último año y medio y los cuestionamientos internos al método de trabajo de Bielsa se profundizaron.

Por el momento, el futuro del entrenador al frente de la selección uruguaya permanece abierto. Bielsa volverá a hablar públicamente el próximo martes, cuando brinde una conferencia de prensa en el Estadio Centenario.