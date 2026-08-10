Diego Forlán fue presentado como técnico de la Selección uruguaya y habló sobre Marcelo Bielsa + Agregar ámbito en









El exdelantero uruguayo, figura en el Mundial de Sudáfrica 2010, se hará cargo de la Celeste como técnico interino y explicó cómo será su filosofía para el futuro del equipo.

Diego Forlán es el nuevo técnico de Uruguay. En conferencia de prensa habló sobre Bielsa y sobre el nuevo juego que intentará implementar.

Tras la renuncia de Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección de Uruguay después del Mundial 2026, la Federación se decantó en apostar por el técnico de la sub 20 y leyenda de la Celeste: Diego Forlán. Este lunes por la tarde, brindó sus primeras palabras en su nuevo rol: “Es un privilegio enorme”, sentenció.

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Una de las principales controversias que atravesó la Garra Charrúa en los últimos años estuvo vinculada con la relación entre los jugadores y Marcelo Bielsa, cuestionado por varios integrantes del plantel por su particular forma de relacionarse con ellos. Ante esto, Forlán dijo: “Cada uno tiene su personalidad. Bielsa es un técnico de muchísima jerarquía y vasta experiencia. Hoy me toca asumir a mí en este momento. Desde mi lugar, basándome en mis conocimientos y en todo lo que viví, intentaré brindarle las mejores herramientas posibles a cada jugador de fútbol”, declaró.

Como jugador, Diego Forlán jugó 112 partidos con la selección uruguaya en los que convirtió 36 goles, dos de ellos en la final de la Copa América 2011. @aufoficial Por otro lado, comentó que intentarán ser los protagonistas y cambiar drásticamente lo que estaban practicando con el “Loco”: “De propuesta o de respuesta, dependerá mucho de las circunstancias. Si vos me decís a mí, el ideal obviamente que es jugar y proponer, y dominar los diferentes momentos del partido, pero, uno que ha jugado tanto y por todas partes del mundo sabe que, a veces, no es lo que uno quiere sino lo que uno puede”.

El exjugador de 47 años tiene un gran vínculo con la selección de su país. Si bien no pudo ganar una Copa del Mundo, los hinchas se llevan el recuerdo del cuarto puesto y de que el Balón de Oro de la cita se lo llevó “Cachavacha”, gracias al gran dominio diferencial que tuvo con la pelota que “no doblaba”, según Diego Armando Maradona: la Jabulani.

Forlán como director técnico En su corto paso como entrenador, Forlán debutó como técnico en 2020 con Peñarol, club del que es hincha. Solo dirigió 11 partidos y se fue muy furioso con el presidente Jorge Barrera: “Me echaron sin perder dos partidos seguidos”, sentenció en su momento. Además, como segundo y último paso, fue el técnico de Atenas de la segunda división, en donde estuvo al mando en 12 encuentros.

El posible debut del exIndependiente al mando de la Celeste se dará durante la próxima fecha FIFA, estipulada para jugarse entre el 1 de septiembre y el 6 de octubre, en donde se espera que se jueguen tres amistosos como preparación para las Eliminatorias Sudamericanas que comenzarán en 2027. Forlán como técnico de la sub 20. @aufoficial Por último, expresó lo emocionante que fue para él haber hecho las divisiones juveniles en la selección y en la actualidad agarrar el cargo de entrenador: “Me tocó llegar al Complejo Celeste y empezar a ver aquellas personas que estaban desde 1999, cuando me tocó entrar a la Selección. Fue muy emocionante. Hay mucha gente nueva pero ese ambiente y cómo me hicieron sentir, es como si volviera a mi casa, es un privilegio”, aseguró Forlán.