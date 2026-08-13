La serie "American Horror Story" presentó el primer adelanto de su temporada 13

Twisty el Payaso ( John Carroll Lynch ) es la estrella del videoclip, en el que también aparecen otros actores como Emma Roberts como Madison Montgomery, Jessica Lange como Constance Langdon, Angela Bassett como Marie Laveau, Sarah Paulson como Cordelia Goode, Evan Peters como Kai Anderson, Gabourey Sidibe , Jamie Brewer como Addie Langdon y Mena Suvari como la Dalia Negra, así como Paul Anthony Kelly , que luce una peluca rubia para su misterioso papel.

La reconocida revista estadounidense Vogue publicó un artículo dedicado a la visión del director de la esperada nueva temporada, que promete reunir a los mejores personajes de entregas previas.

"Quería hacer una temporada de grandes éxitos" , explicó Murphy en diálogo con Vogue. Asimismo, reconoció que, de poder hacerlo, tendría que ser con la participación de Jessica Lange.

"Así que cenamos, y ella me contó cómo, a donde quiera que va, los jóvenes la acosan y le piden autógrafos porque les encanta esa serie. Esa fue la primera vez que la escuché hablar de ello de una manera tan nostálgica y sentimental. Así que le dije: 'Qué curioso. Por eso quería conocerte.' Y le presenté la idea, y ella dijo: 'Genial. Me apunto siempre y cuando tenga un número musical'," confesó sobre cómo la convenció para participar.

"Después de Jessica, pasé a hablar con Sarah (Paulson) y Evan (Peters), y todos dijeron que sí al instante", agregó.

Según explicó el director, el desafío de esta nueva entrega es vincular a "los mejores villanos" de temporadas pasadas en una misma historia. Por ello, adelantó que habrá un "personaje clave" encargado de unir las historias y que el mismo estará a cargo del actor Joey Pollari.

La nueva temporada de la serie estrena el 24 de septiembre en Disney+.