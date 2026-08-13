Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid: los detalles de su pase

El defensor argentino dejará Tottenham tras cinco temporadas y se sumará al equipo de Diego Simeone por una cifra cercana a los €40 millones.

El Cuti Romero será titular el sábado a las 22 horas ante Suiza.

Cristian “Cuti” Romero será nuevo jugador del Atlético de Madrid después de que el club español y Tottenham Hotspur alcanzaran un acuerdo por el defensor argentino. La operación rondará los €40 millones , incluidos objetivos y variables, y el zaguero firmará un contrato por cinco temporadas con el equipo de Diego Simeone.

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El acuerdo entre ambas instituciones ya está encaminado y solo resta la confirmación oficial , que se espera para las próximas horas una vez que se completen la documentación y los exámenes médicos correspondientes.

Los principales medios de España e Inglaterra informaron que el conjunto madrileño logró imponerse en una negociación que tuvo distintos pretendientes durante el mercado. Inter de Italia también había mostrado interés, aunque la propuesta del Atlético resultó más conveniente para Tottenham.

La llegada del defensor responde además a un pedido de Diego Simeone , quien tenía a Romero entre sus principales objetivos desde hace varios mercados de pases. El entrenador argentino considera que su incorporación será importante para fortalecer la estructura defensiva del equipo.

Las conversaciones entre Tottenham y Atlético de Madrid atravesaron diferentes etapas. En mercados anteriores, las pretensiones económicas del club inglés habían dificultado una posible salida del argentino.

El defensor argentino firmará por cinco años con Atlético de Madrid, bajo la conducción de Diego Simeone.

Esta vez, sin embargo, la situación cambió. La relación entre Romero y Tottenham se había desgastado durante los últimos años, mientras que la entidad londinense flexibilizó sus condiciones y permitió que las negociaciones avanzaran hacia un acuerdo.

El deseo del futbolista también fue determinante. Según coincidieron distintos medios europeos, Romero veía con buenos ojos jugar en La Liga y trabajar bajo las órdenes de Simeone.

El cordobés, de 28 años, llegará a Madrid después de disputar el Mundial 2026 con la selección argentina, torneo en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó como subcampeón detrás de España.

Romero fue una pieza importante de la selección argentina durante los títulos de los últimos años.

El recorrido de Romero antes de llegar a Madrid

Romero arribó a Tottenham en 2021 y disputó 157 partidos con el conjunto inglés, en los que convirtió 13 goles. Antes había iniciado su carrera profesional en Belgrano de Córdoba, desde donde fue transferido a Genoa en 2018.

Después pasó por Atalanta, club en el que continuó su crecimiento y llamó la atención de otros grandes equipos europeos. Su llegada a Tottenham se produjo inicialmente mediante un préstamo y posteriormente los Spurs ejecutaron una transferencia definitiva por €50 millones.

Su evolución también estuvo marcada por su consolidación en la selección argentina. Con la Albiceleste, Romero fue parte de los equipos que conquistaron la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.