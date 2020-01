Gallardo frena la salida de "Nacho" Fernández y advierte que River no traerá nuevos jugadores El DT "Millonario" dejó en claro que su jugador estrella no se irá "salvo que venga un gran y pague los u$s 15 millones que vale". Por otra parte, manifestó que está conforme con plantel que tiene y sólo saldría al mercado en caso que se vaya otro futbolista.