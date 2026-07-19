María Becerra emocionó al cantar el Himno Nacional antes de la final entre Argentina y España + Agregar ámbito en









La artista se presentó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey durante la ceremonia previa al partido decisivo.

María Becera.

María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La cantante apareció en el centro del campo de juego del MetLife Stadium de Nueva Jersey y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada, con un estadio colmado y miles de hinchas acompañando cada estrofa.

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La artista realizó una interpretación cargada de emoción que fue seguida con respeto tanto por los futbolistas como por el público presente.

La participación de Becerra formó parte del protocolo oficial organizado por la FIFA antes del inicio del partido decisivo. Finalizada su presentación, los equipos quedaron listos para el sorteo de capitanes y el comienzo de la final que definirá al campeón del Mundial 2026.

¡EL GRITO SAGRADO, FUERTE Y ALTO EN NEW JERSEY!



María Becerra, la voz del himno nacional argentino. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3cfp8YVKOy — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 El himno de España no tiene letra y así se escuchó en la final del Mundial Mientras sonaba la Marcha Real, los futbolistas de la selección española permanecieron en silencio, una imagen habitual cada vez que disputan un partido internacional.

Esto ocurre porque el himno oficial de España no tiene letra. Se trata de una composición exclusivamente instrumental y, aunque a lo largo de la historia hubo varios intentos por incorporarle una versión cantada, ninguno consiguió el consenso político y social necesario para ser oficializado. Por esa razón, los jugadores españoles no entonan el himno antes de los encuentros.