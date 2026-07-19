Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección: "Hasta diciembre, y luego probablemente corte" + Agregar ámbito en









El entrenador argentino dejó abierta la posibilidad de dejar su cargo tras la final del Mundial 2026. Ya en conferencia de prensa había hablado de la necesidad de "pensar" y de la dificultad de volver a formar un grupo como el actual.

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección: "Hasta diciembre, y luego probablemente corte".

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 abrió un inesperado interrogante sobre el futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina. Tras el partido, el entrenador dejó en duda su continuidad y reconoció que podría alejarse del cargo después de diciembre.

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En la zona mixta del estadio, ante la consulta sobre su futuro, el técnico fue contundente y sorprendió con su respuesta: "Hasta diciembre yo estoy acá, después va a ser complicado y seguramente corte", afirmó.

La declaración llegó minutos después de una conferencia de prensa en la que Scaloni ya había dejado señales sobre su desgaste y la necesidad de analizar su continuidad. Entre lágrimas, el entrenador expresó: "Cumpliré mi contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento", manifestó.

El entrenador argentino dejó abierta la posibilidad de dejar su cargo tras la final del Mundial 2026. Ya en conferencia de prensa había hablado de la necesidad de "pensar" y de la dificultad de volver a formar un grupo como el actual. Desde su llegada al cargo en 2018, Scaloni construyó el ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección argentina, con títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar nuevamente una final del mundo en 2026.

Por ahora, el entrenador continuará al frente del seleccionado hasta diciembre, aunque sus declaraciones abrieron una incógnita sobre su futuro de cara a los próximos compromisos internacionales y al camino hacia el Mundial 2030.

Scaloni, entre la tristeza por la derrota y el agradecimiento al plantel: "Estos jugadores nos dieron otra final del mundo" Más allá de la incertidumbre sobre su futuro, Lionel Scaloni hizo hincapié en el valor del camino recorrido por la Selección argentina y destacó el esfuerzo de un grupo que volvió a disputar una final del mundo. El entrenador reconoció la superioridad de España, pero remarcó que el resultado no debe borrar todo lo conseguido por el equipo durante los últimos años. "Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón", expresó Scaloni tras la final. Scaloni también reconoció el nivel del rival y sostuvo que España fue un justo campeón, aunque prefirió quedarse con la trayectoria de su equipo y con la posibilidad de haber alcanzado nuevamente una instancia decisiva de una Copa del Mundo. "El camino ha sido increíble", había señalado el entrenador antes de la final, al referirse a un ciclo que llevó a la Argentina a competir por los títulos más importantes durante varios años consecutivos.