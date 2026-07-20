China mantuvo sus tasas de interés de referencia sin cambios por decimocuarto mes consecutivo + Agregar ámbito en









La decisión se da en un contexto económico de crecimiento del PBI más lento en tres años y débil consumo. Los detalles, en la nota.

El país asiático no modificó sus tasas de interés de referencia por decimocuarto mes consecutivo.

China mantuvo sin cambios las tasas de interés de referencia por decimocuarto mes consecutivo, en línea con las expectativas del mercado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mantenimiento de las tasas de interés de referencia para préstamos puede indicar que los dirigentes económicos siguen mostrando paciencia, manteniendo las tasas sin modificaciones a pesar de que los datos económicos del segundo trimestre, más débiles de lo esperado, pusieron con claridad el crecimiento desigual de la segunda economía más grande del mundo.

La tasa de interés de referencia a un año se mantuvo en el 3,00% y la de cinco años en el 3,50%, en línea con las previsiones de los 23 participantes del mercado encuestados por Reuters la semana pasada, ninguno de los cuales esperaba cambios en las tasas.

El contexto económico y lo que se viene La decisión llega en un momento en que la economía china creció en el segundo trimestre al ritmo más lento en más de tres años, por debajo de las previsiones. El débil consumo de los hogares eclipsa la solidez del sector manufacturero y las exportaciones, intensificando las dudas sobre la sostenibilidad de su modelo de crecimiento.

La decisión se da en un contexto de crecimiento del PBI más lento de lo esperado y débil consumo. Depositphotos Lynn Song, economista jefe para la región de Gran China en ING indicó que "los dirigentes económicos se han esforzado por mantener una amplia liquidez, y esperamos que haya muchas posibilidades de que se produzca un recorte de tasas de interés a lo largo de este trimestre".

El Banco Popular de China reconoció un desajuste estructural entre una oferta fuerte y una demanda débil, y se comprometió a mantener una política monetaria flexible y a reforzar el apoyo financiero para reactivar el consumo interno. La atención se desplaza ahora a la próxima reunión del Politburó, donde se espera que los líderes económicos fijen la agenda de política para la segunda mitad del año. Respecto al encuentro en Politburó, Kelvin Lam, economista para China de Pantheon Macroeconomics, señaló que "todas las miradas están puestas ahora en la reunión del Politburó de finales de julio, centrada en la economía". Y agregó: "estaremos atentos a cualquier indicio de que los dirigentes económicos reconozcan la importancia de estabilizar las finanzas de los hogares, y de que, posiblemente, estén preparando un plan más exhaustivo para estabilizar el sector inmobiliario y romper el círculo vicioso entre la caída de los precios de los activos y el debilitamiento de la confianza de los consumidores."

Temas China

Tasas

PBI