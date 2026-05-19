Mercedes-Benz Stadium: la impactante sede de u$s1.600 millones que tendrá Atlanta para el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El estadio de Atlanta United, inaugurado en 2017, es el segundo más nuevo y con historia en eventos masivos, como el Super Bowl y las finales de la NCAA.

El Mercedes-Benz Stadium será una de las 16 sedes para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, siendo el segundo más nuevo al ser inaugurado el 16 de agosto de 2017 para ser la casa del Atlanta United de la MLS y del Atlanta Falcons de la NFL, y sólo está por detrás del SoFi Stadium que se inauguró el 8 de septiembre de 2020.

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Sumado a una estructura llamativa, también cuenta con un techo retráctil compuesto por ocho paneles triangulares translúcidos para poder absorber la energía solar y tuvo un valor de u$s1.600 millones. Además, en 2017, cuando el Tata Martino dirigía al Atlanta, rompieron el récord histórico de la MLS con 70.425 espectadores, aunque en realidad su capacidad máxima actual es de 75.000 para partidos de alta magnitud, como los que se esperan en la Copa del Mundo.

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Cómo funciona el Mercedes-Benz Stadium en eventos masivos Fue anfitrión del Super Bowl LIII (53.°) en la victoria de los New England Patriots por 13 a 3 frente a Los Ángeles Rams, en 2018. La gran final de la NFL contó con 70.081 espectadores y una alta comodidad para los aficionados que tuvieron la posibilidad de asistir. Además, desde la fecha de su creación en 2017, hospeda todos los partidos del Peach Bowl, la final de conferencia de los equipos universitarios de fútbol americano.

Tal como el Estadio BBVA, el Mercedes-Benz Stadium tendrá que cambiar de nombre durante los dos meses del Mundial por la regla Sitio Limpio, que se impuso en el torneo de Alemania 2006, para que las marcas no se aprovechen de los equipos para adquirir el naming de las canchas, sacar un rédito económico e irse. A partir del 11 de junio pasará a llamarse Estadio Atlanta y volverá a la normalidad el día después de la final del mundo, el 20 de julio. image Los partidos que le tocará hospedar Le tocará hacerlo en cinco partidos de la fase de grupos, uno de los 32avos, uno de los 16avos y, como último partido, se dará el lujo de abastecer un partido de las dos semifinales posibles España vs Cabo Verde . Lunes 15 de junio a las 13 horas

. Lunes 15 de junio a las 13 horas República Checa vs Sudáfrica . Jueves 18 de junio a las 13 horas

. Jueves 18 de junio a las 13 horas España vs Arabia Saudita . Domingo 21 de junio a las 13 horas

. Domingo 21 de junio a las 13 horas Marruecos vs Haití . Miércoles 24 de junio a las 19 horas

. Miércoles 24 de junio a las 19 horas RD Congo vs Uzbekistán . Sábado 27 de junio a las 20:30 horas

. Sábado 27 de junio a las 20:30 horas 32avos de final . Miércoles 1 de julio a las 13 horas

. Miércoles 1 de julio a las 13 horas 16avos de final . Martes 7 de julio a las 13 horas

. Martes 7 de julio a las 13 horas Semifinal. Miércoles 15 de julio a las 16 horas