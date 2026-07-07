Quién es Yasser Ibrahim, el autor del gol de Egipto ante la Selección argentina en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026

El jugador del Al Ahly abrió el marcador en el duelo con La Scaloneta.

Yasser Ibrahim nació el 10 de febrero de 1993 en Mansoura y se consolidó como uno de los defensores más importantes del fútbol egipcio. Formado en el Mansoura SC, pasó por el Zamalek y el Smouha antes de llegar en 2019 al Al Ahly.

El nombre de Yasser Ibrahim pasó de un segundo plano a convertirse en el gran protagonista del duelo entre Argentina y Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026 . El experimentado zaguero central apareció en el momento justo para conectar un preciso cabezazo dentro del área y poner el 1-0 a favor del conjunto africano, desatando la sorpresa en el estadio y complicando el panorama para la Selección.

La acción llegó tras una pelota parada, una de las principales fortalezas del equipo egipcio. Ibrahim logró anticipar a la defensa argentina y, con un frentazo potente y bien ubicado, venció al arquero albiceleste para marcar un gol que reflejó una de las armas más peligrosas del rival: el juego aéreo. El tanto premió el buen inicio de Egipto, que apostó por un planteo ordenado y buscó lastimar cada vez que dispuso de una pelota detenida.

Con 33 años, Ibrahim es uno de los referentes defensivos de la selección egipcia y una pieza clave del Al Ahly , el club más ganador de África. Su liderazgo, experiencia internacional y fortaleza en el juego aéreo lo convirtieron en una de las principales amenazas para Argentina desde la previa del encuentro, y terminó confirmándolo con el gol que abrió el marcador.

Más allá de su tarea defensiva, el central suele destacarse por su capacidad para imponerse en las dos áreas. No es habitual que convierta, pero cuando se proyecta en tiros libres o córners se transforma en un recurso ofensivo importante gracias a su potencia física y su buen timing para el cabezazo.

Yasser Ibrahim nació el 10 de febrero de 1993 en Mansoura y se consolidó como uno de los defensores más importantes del fútbol egipcio. Formado en el Mansoura SC, pasó por el Zamalek y el Smouha antes de llegar en 2019 al Al Ahly , el club más exitoso de África, donde se convirtió en un referente de la última línea y acumuló numerosos títulos locales e internacionales.

Con 1,85 metros de altura, el zaguero central se destaca por su fortaleza en el juego aéreo, una de las principales virtudes que volvió a exhibir frente a la Selección argentina. Tras abrir el marcador con un certero cabezazo, confirmó por qué es una pieza clave tanto en la defensa como en las pelotas detenidas ofensivas. Además de ser habitual titular en Al Ahly, desde 2022 integra la selección de Egipto, con la que disputó la Copa Africana y el Mundial 2026.

A lo largo de su carrera, Ibrahim conquistó múltiples ligas egipcias, Copas de Egipto y cuatro ediciones de la Liga de Campeones de la CAF con Al Ahly, consolidándose como uno de los futbolistas más ganadores del continente. Su experiencia y liderazgo quedaron reflejados en el duelo ante Argentina, donde aprovechó una pelota parada para convertirse en el protagonista inesperado del encuentro

Cómo le fue a Egipto en el Mundial 2026: resultados y goles antes de enfrentarse a la Argentina en octavos

Hoy Argentina enfrenta a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final delMundial 2026. El partido definirá un lugar en los cuartos, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

Los Faraones llegan al encuentro tras una victoria en la tanda de penales por 4 a 2 con Australia, luego de igualar 1 a 1 en el complemento.

Egipto en el Mundial 2026: resultados en fase de grupos y 16avos

Egipto llegó al Mundial 2026 tras dominar su grupo en las eliminatorias africanas, donde terminó primero en el Grupo A de la CAF. Sumó 20 puntos en 10 partidos, con 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, además de una diferencia de gol de +18 (20 a favor y 2 en contra).

Ya en la Copa del Mundo, el equipo integró el Grupo G. Igualó 1-1 con Bélgica en Seattle; luego, venció 3-1 a Nueva Zelanda. En la última fecha, volvió a empatar 1-1 con Irán gracias al remate de Mahmoud Saber en el primer tiempo.

Con esos resultados, el equipo de Hossam Hassan terminó invicto con 7 puntos y obtuvo el segundo lugar en su zona.

En los 16avos de final, el equipo africano atravesó su prueba más exigente hasta el momento. En Dallas enfrentó a Australia, en un partido cerrado que terminó 1-1 en los 120 minutos. Los Faraones abrieron el marcador con Emam Ashour, pero los rivales igualaron en el complemento con un gol en contra de Mohamed Hany.

Sin diferencias en el alargue, la serie se definió por penales, donde Egipto se impuso 4-2 y consiguió el pase a los octavos de final por primera vez en su historia.