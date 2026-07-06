Leandro Paredes habló del partido contra Egipto: "Siempre me veo adentro, pero somos 26 y el entrenador tiene que elegir 11" + Agregar ámbito en









El mediocampista se refirió a su posible inclusión en el equipo que saldrá a la cancha este martes frente a los africanos por los octavos de final. También habló de la alta competencia que presenta este Mundial.

Leandro Paredes se refirió a su posible inclusión en el equipo para los octavos de final.

Argentina se prepara para enfrentar este martes a Egipto desde las 13hs por los octavos de final del Mundial 2026. Con posibles cambios en el equipo que jugó ante Cabo Verde, los campeones del mundo saldrán a defender el título con la ambición de conquistar el pasaje a los cuartos. Uno de los que se podría meter en el equipo es Leandro Paredes, quien palpitó el duelo frente a los africanos.

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"Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil. Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente", expresó el mediocampista de Boca Juniors, quien se encuentra recuperado de una lesión sufrida en la previa de la Copa del Mundo y, tras ver minutos ante Austria, jugar los 90' frente a Jordania e ingresar contra Cabo Verde.

Precisamente, el volante se refirió a la actuación del seleccionado en el partido que terminó 3 a 2 frente a la revelación del Mundial, encuentro que dejó sinsabores en el cuerpo técnico. Pese a las dificultades que se presentaron, destacó la importancia del triunfo. "Nosotros queremos dar la mejor versión. No siempre se puede jugar bien, no siempre se puede dar la imagen que queremos. A veces toca sufrir, pero lo importante era ganar y ganar así también es importante", dijo.

Paredes, del "no hay partido fácil" a su deseo de jugar desde el arranque ante Egipto En diálogo con TyC Sports, Paredes también fue consultado sobre la eliminación de Brasil en octavos de final frente a Noruega y la alta competencia que presenta este Mundial. "No me sorprenden los resultados del Mundial porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partido fácil", sentenció.

Por último, habló de sus posibilidades de integrar el once inicial frente a Egipto. "Yo siempre me veo adentro. Trato de, entrenando día a día, dar lo mejor para verme siempre adentro. Después obviamente que somos 26 jugadores y el entrenador tiene que elegir 11. Queda estar a disposición y esperar", cerró.

Argentina ultima detalles para jugar ante Egipto La Selección argentina permanece concentrada en Miami, donde el entrenador Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles físicos y tácticos del equipo luego del exigente triunfo por 3-2 en tiempo suplementario ante Cabo Verde, mientras define tres dudas clave de cara al cruce con Egipto por los octavos del Mundial 2026. El desgaste de los 120 minutos disputados obligó al cuerpo técnico a extremar cuidados y esperar la evolución de varios futbolistas hasta las horas previas al encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde se jugará el pase a los cuartos de final. El entrenador mantiene una postura cautelosa y no quiere arriesgar a ningún jugador que no esté en condiciones óptimas. Por eso, analiza variantes en todas las líneas del equipo, con decisiones que se resolverán sobre la marcha. Las incógnitas en la formación La primera incógnita está en el sector defensivo. Facundo Medina terminó el último partido con signos de fatiga y molestias musculares tras el intenso esfuerzo. Si no logra recuperarse a tiempo, su lugar será ocupado por Nicolás Tagliafico, quien aporta experiencia y solidez en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha aparece una de las disputas más abiertas. Alexis Mac Allister y Thiago Almada compiten por un lugar en el once inicial, mientras que Leandro Paredes surge como alternativa para darle mayor control al eje. En paralelo, Nicolás González también es considerado si el plan táctico apunta a más amplitud por las bandas. La tercera duda se concentra en la ofensiva. La incógnita pasa por quién acompañará a Lionel Messi en el frente de ataque. La potencia de Lautaro Martínez y la presión constante de Julián Álvarez vuelven a dividir las posibilidades en la definición del equipo titular.