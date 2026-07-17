Ángel Di María reveló por qué no estará en la final del Mundial entre Argentina y España: "No quiero ser mufa" + Agregar ámbito en









El delantero de Rosario Central negó haber sido contactado por la FIFA para participar de la ceremonia. Según dijo, mirará el encuentro desde su casa.

Ángel Di María negó los rumores que afirmaban su presencia en la final del domingo.

La Selección argentina y España jugará este domingo la final del Mundial en el MetLife Stadium. Y al igual que en cada previa, comenzó a especularse con los excampeones del mundo que ingresarán al estadio con la Copa del Mundo en la antesala del partido. Rápidamente surgió el nombre de Ángel Di María, pero el rosarino se encargó de desmentirlo: “Mufa no soy”.

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El héroe de Qatar 2022, quien convirtió un histórico gol en la final frente a Francia, fue consultado este viernes respecto a la posibilidad de que viaje a Estados Unidos a participar de la ceremonia. Durante su paso por la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez, no dejó lugar a dudas: "¡No, ¿estás loco?!".

Luego, el delantero de Rosario Central, quien se consagró campeón con Argentina en la Copa América 2021, amplió los motivos de su decisión y dejó en claro que prefiere vivir el partido desde su casa por cábala: "No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí".

A pesar de mirar el partido a distancia, el rosarino remarcó que seguirá alentando a la distancia sus excompañeros. "Los chicos saben que tienen el apoyo mío desde el primer día, así que apoyando como siempre", expresó en diálogo con el canal TN.

Ángel Di María sobre la Selección argentina: "No se les puede pedir nada más" El exatacante del Real Madrid, Benfica, Manchester United y Paris Saint Germain, aprovechó también para referirse al presente de Argentina, que jugará su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo, y habló de su salida de la Selección y de la actual generación de jugadores: "Estoy muy contento. Feliz. Siento que di un paso importante en dejar y que los más chicos sigan. Creo que hice muy bien. Los chicos llegaron de vuelta a la final y, con lo de ayer, creo que no se les puede pedir nada más".

Ante la ausencia confirmada de Di María, aparecen en el radar otros campeones del mundo. Durante los partidos de Argentina, en la platea aparecieron nombres de peso: Mario Alberto Kempes, figura en Argentina 1978, y Óscar Ruggeri, caudillo que levantó el trofeo dorado en México 1986. Antes de referirse al Mundial, el ídolo de la Selección recibió un reconocimiento especial en la función de Rocky. Invitado por Nico Vázquez a subir al escenario, fue ovacionado por el público y se mostró visiblemente emocionado. Consultado sobre la obra, explicó qué aspecto de la historia más lo conmovió. "Me toca mucho por la resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos. El pelear por el sueño de cada uno".