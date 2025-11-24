Lionel Messi volvió a convertirse en el centro de todas las miradas en la MLS. Inter Miami, decidido a evitar otro final frustrante como el del año pasado, dio un golpe de autoridad en los Playoffs y dejó sin respuestas a Cincinnati FC con una actuación dominante de su capitán.
Messi, Imparable: actuación de gala para consolidarse como favorito al MVP 2025
La actuación del rosarino fue una verdadera exhibición de control y liderazgo, frente a un Cincinnati que nunca encontró maneras de frenar su influencia en el juego.
-
El emotivo homenaje de Lionel Messi a Omar Souto: "Tu huella queda para siempre"
-
Con un Lionel Messi descomunal, Inter Miami goleó 4-0 a Cincinnati y jugará la final del Este
En un nivel superlativo, Messi recordó por qué es el gran candidato a quedarse con el premio al MVP 2025. No solo abrió el marcador con una definición quirúrgica, sino que además participó directamente en los otros tres tantos que sellaron el 4-0 en el TQL Stadium. Sus asistencias para Mateo Silvetti y Tadeo Allende llevaron su sello: pausa en el momento justo, lectura perfecta del espacio y pases que desarmaron a la defensa local.
La nueva cifra histórica de Lionel Messi
La actuación del rosarino fue una verdadera exhibición de control y liderazgo, frente a un Cincinnati que nunca encontró maneras de frenar su influencia en el juego. Con este triunfo, Inter Miami avanzó a la final de la Conferencia Este y reafirmó su candidatura al título.
Además, Messi volvió a dejar su huella en los registros históricos: con sus tres asistencias llegó a 12 participaciones de gol en la postemporada, cifra inédita en la MLS y que lo posiciona en un nuevo escalón estadístico dentro de la liga.
Inter Miami va por todo y Messi, encendido, muestra el camino.
- Temas
- Lionel Messi
- Inter Miami
Dejá tu comentario