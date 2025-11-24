Messi, Imparable: actuación de gala para consolidarse como favorito al MVP 2025 + Seguir en









La actuación del rosarino fue una verdadera exhibición de control y liderazgo, frente a un Cincinnati que nunca encontró maneras de frenar su influencia en el juego.

Messi, imparable en la MLS Foto: Geety

Lionel Messi volvió a convertirse en el centro de todas las miradas en la MLS. Inter Miami, decidido a evitar otro final frustrante como el del año pasado, dio un golpe de autoridad en los Playoffs y dejó sin respuestas a Cincinnati FC con una actuación dominante de su capitán.

En un nivel superlativo, Messi recordó por qué es el gran candidato a quedarse con el premio al MVP 2025. No solo abrió el marcador con una definición quirúrgica, sino que además participó directamente en los otros tres tantos que sellaron el 4-0 en el TQL Stadium. Sus asistencias para Mateo Silvetti y Tadeo Allende llevaron su sello: pausa en el momento justo, lectura perfecta del espacio y pases que desarmaron a la defensa local.

Con este triunfo, Inter Miami avanzó a la final de la Conferencia Este y reafirmó su candidatura al título.

Lionel Messi Figura Inter Miami Messi continúa imparable en Inter Miami. Además, Messi volvió a dejar su huella en los registros históricos: con sus tres asistencias llegó a 12 participaciones de gol en la postemporada, cifra inédita en la MLS y que lo posiciona en un nuevo escalón estadístico dentro de la liga.

Inter Miami va por todo y Messi, encendido, muestra el camino.