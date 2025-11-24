SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de noviembre 2025 - 10:21

Messi, Imparable: actuación de gala para consolidarse como favorito al MVP 2025

La actuación del rosarino fue una verdadera exhibición de control y liderazgo, frente a un Cincinnati que nunca encontró maneras de frenar su influencia en el juego.

Messi, imparable en la MLS

Foto: Geety

En un nivel superlativo, Messi recordó por qué es el gran candidato a quedarse con el premio al MVP 2025. No solo abrió el marcador con una definición quirúrgica, sino que además participó directamente en los otros tres tantos que sellaron el 4-0 en el TQL Stadium. Sus asistencias para Mateo Silvetti y Tadeo Allende llevaron su sello: pausa en el momento justo, lectura perfecta del espacio y pases que desarmaron a la defensa local.

La actuación del rosarino fue una verdadera exhibición de control y liderazgo, frente a un Cincinnati que nunca encontró maneras de frenar su influencia en el juego. Con este triunfo, Inter Miami avanzó a la final de la Conferencia Este y reafirmó su candidatura al título.

Messi continúa imparable en Inter Miami.

Además, Messi volvió a dejar su huella en los registros históricos: con sus tres asistencias llegó a 12 participaciones de gol en la postemporada, cifra inédita en la MLS y que lo posiciona en un nuevo escalón estadístico dentro de la liga.

Inter Miami va por todo y Messi, encendido, muestra el camino.

