El candidato a presidente de Barcelona pidió por Lionel Messi y criticó a Laporta: "La primera llamada que haré"









A pesar de salir del club catalán hace 4 años, el jugador rosarino sigue teniendo mucho peso en la vida política del Barcelona y por ello un candidato a presidente aseguró que lo llamará de cara a las próximas elecciones.

El candidato a presidente de Barcelona que pidió por Messi y criticó a Laporta: "La primera llamada que haré"

Víctor Font, candidato a presidente de Barcelona, aseguró que, en el caso de ganar las elecciones del próximo año, la primera llamada que hará será a Lionel Messi, máximo ídolo y goleador histórico del club.

El empresario concedió una entrevista a Mundo Deportivo en la que destacó la importancia que le otorgaría al rosarino en la historia de la institución en caso de ser electo: "Tenemos que abrazar a Leo Messi y hacer todo lo posible para que, cuanto antes, tenga el rol en el Barça que, como dijo la semana pasada, quiere tener y que a todos los culés nos haría ilusión. Que tenga una estatua queda muy corto".

Font, que también se postuló en los comicios de 2021 y perdió con Joan Laporta, fue muy crítico con el actual presidente, que recibió el apoyo de Messi para renovar su contrato con el club pero no pudo rubricar su firma al momento de asumir.

"Lo que no hay que hacer es intentar utilizarlo (a Messi). Yo creo que Laporta lo ha hecho y lo ha hecho muchas veces, y creo que de forma equivocada, la última vez más notoria fue en las elecciones. Otro ejemplo más de promesa incumplida", disparó sobre su rival político.

"Yo creo que a Messi no se le tiene que utilizar, pero Messi tiene que saber que yo lo primero que haré cuando gane las elecciones será coger el teléfono y llamarle a él. Será la primera llamada telefónica que haré", aseguró Font sobre el rosarino.

Cómo Messi sigue influyendo en el día a día de Barcelona Las declaraciones de Font llegan en un contexto donde en Barcelona todavía se observan repercusiones de la visita sorpresa de Messi al Camp Nou el pasado 10 de noviembre, en lo que fue la primera vez que regresaba a su antiguo estadio desde que se vio forzado a abandonar el club en 2021. Messi contó que planea volver a vivir en la ciudad catalana en el futuro, debido al fuerte arraigo que siente por el lugar donde vivió durante más de 20 años y en el que nacieron sus tres hijos. El pasado jueves, Laporta también había adelantado que planea erigir una estatua en honor del campeón del mundo con la Selección Argentina: "Estoy seguro de que Messi volverá a estar atado al Barça cuando acabe su carrera profesional en el Inter Miami. No sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Messi merece el homenaje más bonito del mundo. Debería tener una estatua en el Camp Nou, es de justicia". "Así como la tienen Cruyff y Kubala. Es uno de esos jugadores de referencia que nos han marcado. Lo hemos comentado en junta y estamos trabajando en ello. Vamos a hacer un diseño, hablar con la familia, y si acceden podemos proceder con ello", prometió Laporta. ¿Cumplirá?.