La Selección argentina, flamante campeona de la Copa América 2024, revalidando el título del 2021 y estirando el momento histórico que atraviesa de la mano de Lionel Scaloni, comenzó su preparación para el Mundial 2026 tras lograr el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias, y esta semana disputa una nueva fecha FIFA.
Cuándo juega la Selección argentina vs Angola: día, horario, TV y formaciones del amistoso
Ya con la mira puesta en el Mundial 2026, la Selección campeón del mundo se prepara para otra fecha FIFA con un duelo bastante particular.
-
Nuevas bajas sensibles para Lionel Scaloni: qué jugadores no estarán disponibles contra Angola
-
Alerta en la Selección por bajas de último momento, ¿quiénes son los nuevos citados?
Concluido el cambio hacia la Copa del Mundo, el conjunto nacional ahora afrontará una serie de amistosos en la próxima ventana FIFA, la última antes de fin de año.
En la pasada gira de octubre, el conjunto nacional venció 1-0 a Venezuela y 6-0 a Puerto Rico, en amistosos disputados en Miami; y ahora en noviembre tiene un nuevo compromiso ante Angola.
Cuándo juega la Selección Argentina vs Angola
Angola vs Argentina se jugará el viernes 14 de noviembre, a las 13 horas de la Argentina, en el Estadio 11 de Novembro de Luanda.
- Temas
- Selección Argentina
- FIFA
Dejá tu comentario