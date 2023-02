¿Messi y Di María en 2026? Scaloni reveló la condición para que lleguen al próximo mundial

Scaloni habló de Messi y Di María

"Como excompañero, entrenarlo es una maravilla, veo como los demás jugadores lo miran y lo siguen, es el mejor. Es un campeón que perdurará en el tiempo", agregó el entrenador sobre el astro del París Saint-Germain.

"Lo mismo ocurre con Di María", agregó Scaloni respecto de la eventual presencia del delantero de Juventus en la próxima Copa del Mundo desde el centro técnico de la FIGC en Coverciano.

image.png

Scaloni estuvo invitado en Florencia como disertante del curso de actualización para entrenadores italianos al igual que el italiano Ferdinando de Giorgi, quien guió a la "azzurra" a ganar el Mundial de Vóleibol masculino.

"Detrás de nuestro título mundial había una comunión entre aficionados, cuerpo técnico y jugadores, algo emocionante que hacía aún más fuerte el sentido de pertenencia a esta camiseta única", consideró Scaloni tras recibir su distinción de manos de Roberto Mancini, DT de la selección italiana que ganó la Eurocopa 2020/21.

Scaloni ofreció una charla junto a sus compatriotas Esteban Cambiasso y Walter Samuel (quien integra el cuerpo técnico de la "albiceleste") para relatar el camino de Argentina al título en Qatar 2022.

El DT argentino también habló sobre el "Calcio" y la participación de sus compatriotas en la edición 2022-23 de la Serie A que tiene al Napoli como único líder tras 23 fechas.

"Me gusta mucho Napoli, tiene un gran entrenador que está marcando la diferencia", manifestó Scaloni sobre Luciano Spalletti, artífice de un equipo que busca su tercer "Scudetto".

"Juega cada partido diferente y no me refiero a la táctica. Me gusta mucho cómo afronta los partidos y por eso está ahí arriba, ojalá gane el Scudetto", confió sobre el equipo partenopeo.

Scaloni sobre sus dirigidos en el fútbol italiano dijo: "Espero que Ángel siga así. Lo mismo ocurre con Lautaro Martínez, juega en un gran equipo del que ahora también es capitán y lo está arrastrando", expresó del goleador del Inter.

"También lo quiero como persona, siempre ha sido mi delantero favorito, llegó al Mundial con unos problemas, pero cuando lo necesitamos siempre estuvo", añadió sobre Lautaro Martínez.

lautaro martinez argentina.jpg

Scaloni también habló sobre una eventual futura convocatoria de Giovanni Simeone, quien forma parte del plantel del Napoli, pero quedó afuera de la lista para Qatar 2022.

"Lo cierto es que Argentina tiene muchos adelante, pero lo respeto", explicó Scaloni sobre el hijo mayor del DT del Atlético Madrid, Diego Simeone. Otro que se quedó afuera de la lista para Qatar 2022 fue Nicolás González, delantero de Fiorentina a quien desafectó por una lesión sólo días antes del inicio de la Copa del Mundo.

"Fue duro para él, pero también para nosotros no tenerlo, porque cuando está al 100% es un jugador que siempre marca la diferencia", elogió Scaloni a Nicolás González.

Scaloni también tuvo un paso por el "Calcio" en su carrera como futbolista, pues defendió los colores de Lazio y Atalanta y expresó su deseo en que ambos clubes se clasifiquen a la próxima edición de la Champions League.

"Mi deseo es que los dos puedan lograr su objetivo, los quiero a los dos. Ambos equipos, Lazio con (Maurizio) Sarri y Atalanta con (Gian Piero) Gasperini tienen su propia idea precisa de juego", ponderó Scaloni.