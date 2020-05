Lionel Messi elogió a Lautaro Martínez y habló del impacto del coronavirus en el fútbol

"Es un delantero impresionante, sobre todo porque es un punta muy completo: es fuerte, regatea bien, tiene gol y sabe proteger la pelota. Pero bueno, habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan", manifestó Messi en declaraciones a Mundo Deportivo.

El capitán de la Selección argentina sostuvo que Martínez "tiene un parecido con Luis (Suárez)", dado que "los dos se manejan muy bien con el cuerpo, aguantan la pelota, a la hora de cargar y a la hora del gol".

Luis Suarez Lautaro Martinez.jpg Messi ve a Lautaro Martínez parecido a Luis Suárez

Por otra parte, en diálogo con Sport, la "Pulga" habló de la suspensión de las actividades deportivas por la pandemia de nuevo coronavirus Covid-19.

"Puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos", dijo.

Y añadió: "El riesgo de contagio está en todas partes, cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no pueden darte ganas de no salir a ningún lado".

Sin embargo, el jugador de Barcelona señaló: "También entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo. Volver a entrenar está siendo un primer paso pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias, asumir que tenemos que empezar a jugar los partidos cuando lleguen pero a puerta cerrada".

Por último, Messi se expresó respecto a su actualidad durante la cuarentena: "La verdad que físicamente me encuentro muy bien, estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma, si bien no es lo mismo en casa que cuando entrenas en la ciudad deportiva con el staff dirigiendo las sesiones", cerró.