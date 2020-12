Mascherano elogió a Messi y criticó a Barcelona

"Messi es una persona muy especial, pero no por lo que es como jugador sino por lo terrenal que es siendo lo que es. No he conocido a nadie que sea tan importante en lo que hace a la historia del deporte y que tenga esa capacidad para venir a hablarte, preguntarte o pedirte una opinión. Normalmente los más grandes como él, no lo hacen", manifestó Mascherano en una entrevista con la revista The Tactical Room.

Además, añadió: "Cuando él agarra la pelota, siempre hay sensación de que algo va a pasar. Generar eso en todo el mundo debe ser algo inigualable y él lo genera cada tres días desde hace 15 años. Por eso estamos hablando de alguien diferente".

En cuanto a la actualidad del equipo culé, el "Jefecito" señaló: "Me duele que Barcelona se haya alejado del modelo que lo hizo grande, que haya priorizado otras cosas y no se haya mantenido lo que se había hecho en el club".

Por otra parte, habló de su cambio de posición, del mediocampo a la zaga central, bajo el mando del director técnico Josep Guardiola.

"Yo no tenía el perfil de mediocampista para ese equipo y Pep lo sabía. Pero ese es el mayor trofeo de mi carrera, haber podido cambiar la manera de pensar respecto a mí a un entrenador como Guardiola, posiblemente el mejor técnico en los últimos 30 años. A través de trabajo, de sacrificio y de comprender cuál era mi rol, pude encontrar mi lugar allí", concluyó el exvolante surgido de las Divisiones Inferiores de River.