Mete miedo: el sorpresivo resultado del primer rival de Argentina

El seleccionado de Argelia venció a Países Bajos en su último encuentro preparatorio para el Mundial. El martes 16 debutará frente a la Argentina.

Argelia, primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026 , sorprendió este miércoles al ganarle por 1 a 0 a Países Bajos en su último amistoso preparativo. Toma nota el entrenador Lionel Scaloni de cara al partido del martes 16 de junio.

El encuentro se disputó bajo una lluvia intensa en el Estadio De Kuip de Rotterdam. El combinado local fue superior durante gran parte del partido e hizo figura al arquero Luca Zidane, hijo del histórico jugador francés Zinedine Zidane. Pero sobre el final, Anis Hadj sorprendió a los locales con un golazo que sentenció el marcador.

A los siete minutos, el anfitrión avisó con un derechazo de Donyell Malen dio en el palo derecho del arco rival. Tres minutos después, Tijjani Reijnders convirtió debajo del arco, pero fue anulado por posición adelantada de un compañero que le cedió la pelota.

El encuentro continuó en favor de los locales. A los 18, Crysencio Summerville habilitó por el medio a Malen, quien se tropezó y le pegó mal con la diestra, tirándola ancha. Minutos después, nuevamente Reijnders entró por la derecha y disparó por abajo, pero se encontró con la resistencia de Zidane.

A los 27, Mohamed Amoura aprovechó que Países Bajos quedó mal parado y se lanzó en ataque, pero Micky van de Ven logró bloquear un buen remate que tenía destino de arco. En el rebote de esa acción, la tomó de volea de zurda Nabil Bentaleb y el arquero local, Bart Verbruggen, atajó sin problemas.

Para el segundo tiempo, Ronald Koeman, el entrenador de Países Bajos, decidió realizar cinco cambios. Ingresaron Memphis Depay y Justin Kluivert, hijo del exdelantero del Barcelona, Patrick Kluivert.

A los seis minutos, Malen encaró por la derecha pero desaprovechó otra buena ocasión ya que remató cruzado y desviado. Tres minutos después atacó muy bien Amoura por la banda derecha y buscó la apertura del marcador pero se le cruzó justo Jan Paul van Hecke.

Sobre el final del partido, a los 40, Argelia sentenciaría el marcador con un golazo del ingresado Anis Hadj Moussa. El argelino, delantero del Feyenoord, equipo que hace de local en el mismo estadio en el que se jugó el amistoso, ingresó por derecha al área y metió un bombazo de zurda al segundo palo.

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Cuándo juega Argentina vs Argelia por el Mundial 2026

El combinado argentino hará su debut en el Mundial frente a Argelia, un seleccionado que vuelve a una Copa del Mundo después de doce años de ausencia. El partido que abrirá la actividad del Grupo J.

El encuentro está programado para el martes 16 de junio a las 22 (hora de Argentina). La sede elegida para este trascendental debut es el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas City.