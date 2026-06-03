El ranking de los 10 futbolistas más ricos del Mundial 2026

La Copa del Mundio de Estados Unidos, México y Canadá reunirá a las máximas figuras del fútbol. Quienes son los jugadores más ricos que participarán.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será un evento que atraerá la atención de todo el mundo. Las mejores selecciones y los mejores jugadores dirán presente, entre ellos los más ricos según su patrimonio.

En lo más alto se encuentra Cristiano Ronaldo , delantero de Portugal, quien superó la barrera de los u$s1.270 millones en 2025, impulsado por un contrato anual con Al-Nassr estimado en 220 millones de dólares y una diversificada cartera de negocios que abarca desde hoteles hasta gimnasios y proyectos tecnológicos.

El segundo puesto lo ocupa Lionel Messi , capitán de Argentina y figura del Inter Miami, con un patrimonio neto de u$s943 millones . El medio inglés detalló que en 2026 el argentino fue el tercer deportista mejor pagado del mundo, con ingresos anuales superiores a los 132 millones de dólares, provenientes de contratos con marcas deportivas y de consumo personal.

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En tercer lugar aparece Neymar, estrella de Brasil, con una fortuna que ronda los u$s425 millones. El brasileño acumuló grandes sumas en su paso por Barcelona, Paris Saint-Germain y Al-Hilal, además de un contrato con la marca deportiva que lo viste, que llegó a 29 millones de dólares anuales.

Fuera del podio, el listado continúa con Kylian Mbappé, referente de Francia y estrella del Real Madrid, que alcanza los u$s237 millones. Su contrato con el club español, junto con acuerdos de imagen con un abanico de marcas tanto deportivas como de moda, consolidan su posición entre los atletas mejor remunerados del mundo.

El Top 10 de los futbolistas más ricos que jugarán en el Mundial 2026: