El pronóstico de Donald Trump para la final del Mundial 2026 de Argentina vs España: "Es difícil apostar contra Lionel Messi" + Agregar ámbito en









El mandatario dijo presente en el MetLife Stadium para presencial la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Será él quién le entregue la copa al ganador.

Donald Trump en la final del Mundial 2026: "Es difícil apostar contra Messi".

El presidente de EEUU, Donald Trump, asistió este domingo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Previo al encuentro aseguró que, si bien no tiene un favorito para el partido, considera que Lionel Messi sigue siendo el jugador al que nadie debería subestimar.

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El mandatario llegó este domingo al MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, donde se disputa el encuentro decisivo del torneo. En declaraciones realizadas poco antes del inicio del partido, Trump destacó al capitán argentino y dejó en claro que no apostaría en su contra.

El pronóstico de Donald Trump para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España “El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Messi”, afirmó.

.@POTUS on today's @FIFAWorldCup final: "I won't pick sides — I just think it's very hard to bet against Messi." pic.twitter.com/26Z4Tt9vZM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 19, 2026 El mandatario insistió en mantener una posición neutral respecto al resultado de la final, aunque volvió a elogiar al delantero del Inter Miami. “No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande”, señaló.

Donald Trump presente en el palco del MetLife Stadium Trump asistió al partido acompañado por la primera dama, Melania Trump, y ocupó un lugar en el palco principal junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. También estuvieron presentes el rey Felipe VI de España, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, entre otras autoridades.

DONALD TRUMP Y LA COPA DEL MUNDO, JUNTOS EN LA FINAL #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/x79zCYrB4e — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 La final entre Argentina y España representa el cierre de la competencia iniciada en junio, consolidando a Estados Unidos, México y Canadá como los organizadores de esta edición del certamen de la FIFA. Además, la presencia del mandatario responde a otro hecho con el que pretende robarse todas las miradas: será el encargado de entregar la tan preciada Copa del Mundo al capitán del representativo que resulte campeón al finalizar el partido decisivo, al igual que hizo en el renovado Mundial de Clubes que se organizó en el país norteamericano, el año pasado.