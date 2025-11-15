Milagro en la Fórmula 3: un piloto salió ileso tras un vuelco a gran velocidad







Gianfranco Barbara protagonizó un accidente estremecedor en el autódromo de Toay, donde su auto voló por el aire y dio varios tumbos antes de caer sobre la pista. La carrera fue detenida y el piloto, que permaneció lúcido y estable, quedó internado por estudios preventivos.

El auto de Gianfranco Barbara dio varias vueltas en el aire.

Un momento de enorme tensión se vivió este sábado en el autódromo de Toay, en La Pampa, cuando el piloto Gianfranco Barbara sufrió un espectacular accidente durante la penúltima vuelta de una competencia de la Fórmula 3 Metropolitana. Su vehículo volcó, dio varias vueltas en el aire y terminó deslizándose por la pista, lo que obligó a detener la carrera de inmediato.

El incidente ocurrió cuando cuatro autos peleaban posiciones al final de la recta principal. Barbara se abrió apenas de la línea ideal y rozó la rueda delantera del auto de Sebastián Caram. El contacto desestabilizó a ambos: Caram salió despedido hacia un costado de la pista, mientras que el vehículo de Barbara se elevó, giró en el aire y volcó violentamente.

Los asistentes, equipos y espectadores quedaron conmocionados por la violencia del impacto. El piloto fue retirado en ambulancia con cuello ortopédico, aunque consciente y estable. Rodolfo Balinotti, jefe médico de la ACTC, informó que se encontraba lúcido y sin lesiones óseas aparentes. Fue trasladado a un centro asistencial de Santa Rosa para realizarle estudios de cráneo y tórax debido a la fuerte desaceleración.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AA Racing Team (@aaracingteamok) Enzo Pieraligi, miembro del AA Racing Team, describió el momento con angustia: “Fue un golpe tremendo. Le hablábamos por radio y no respondía. La desesperación fue enorme hasta que los médicos confirmaron que estaba bien. Ahora está en buenas condiciones”.

La transmisión oficial también llevó tranquilidad: Barbara conversaba con los médicos y se mantenía compensado. Como consecuencia del accidente, la organización decidió tomar la clasificación de la vuelta previa al siniestro y Sebastián Caram fue declarado ganador.

