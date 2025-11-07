De cara a una nueva edición de la tradicional carrera Sport con autos clásicos y legendarios, conocé los detalles del evento y la palabra de los pilotos protagonistas.

Se vienen las 1000 Millas Sport en Bariloche, una carrera única de elegancia y tradición

Los fanáticos del automovilismo tendrán un evento imperdible a fin de mes: las 1000 Millas Sport , que se realizarán entre el miércoles 26 y el sábado 29 en Bariloche, Rio Negro. Se trata de la 36va edición de la competencia de regularidad más emblemática del país.

Allí se podrán ver verdaderas joyas y reliquias del mundo automotor. Desde un Fiat 6C 1500 Sport 1938, Riley Sprite 1936, Alfa Romeo 6C 1750 SS 1929, Bugatti Type 29/30 del año 1922, FIAT 1500 S hasta un OSCA del año 1959 convivirán en un evento argentino para el deleite.

Las 1000 Millas Sport son consideradas más que una competencia: un homenaje al tiempo y a la pasión por los vehículos que marcaron una época. Cada año, pilotos y copilotos de distintas partes del mundo se dan cita para revivir el espíritu de las carreras clásicas y rendir tributo a los verdaderos protagonistas: los vehículos sport que hicieron historia.

“Las 1000 Millas son el mejor evento de autos clásicos y sport de Sudamérica. Es tan simple como eso. La experiencia de participar combina el desafío mecánico y el deportivo, sumado a la gastronomía y hotelería de primer nivel. Los paisajes patagónicos son siempre sorprendentes”, afirmó Manuel Eliçabe , piloto con 33 años de experiencia en carreras.

Eliçabe corrió en clásicos mundiales del automovilismo como Le Mans Classic , Gran Premio Histórico de Mónaco , Goodwood Revival , Festival of Speed y Members Meeting , Daytona 24 Hours , Silverstone y Spa Classic . No obstante, elige las 1000 Millas Sport de Bariloche por sobre todos ellos.

El evento está organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA) y se rige bajo sus normas. Las 1000 Millas Sport se distinguen por premiar la precisión, la constancia y la regularidad. Más que la velocidad, el desafío radica en mantener tiempos exactos.

En la competencia, que inicia y culmina en el emblemático Hotel Llao Llao de Bariloche, los participantes recorren miles de kilómetros disfrutando del manejo y poniendo a prueba la fidelidad mecánica de sus autos clásicos.

"Elijo correr las 1000 millas porque es la más emblemática y representativa. Reúne todo lo que me gusta: la competitividad, los amigos, los autos y los maravillosos paisajes de la Patagonia", aseguró sobre la competencia la corredora Margarita Tonconogy.

image

“Muchos esperamos esta carrera todo el año. Es apasionante poder vivir este deporte y esta disciplina. Requiere mucha dedicación, constancia, y amor por lo que uno hace. Y eso es, en el fondo, lo que me sigue impulsando a subirme al auto una vez más”, agregó sobre la experiencia de esta icónica carrera.

Reliquias sobre ruedas

Este año, el vehículo más antiguo en la grilla será un Bugatti Type 29/30 de 1922, una verdadera joya mecánica que representa los primeros pasos del automovilismo deportivo mundial.

Entre los competidores más fieles, vuelve el legendario FIAT 1500 S OSCA de 1959, presente en todas las ediciones desde 1992, y célebre por haber protagonizado la campaña de la marca de indumentaria GNZ, junto al actor “Chino” Darín.

También estarán presentes además de la mencionada Bugatti Type 29/30, Ferrari Daytona 365 GTB/4, Shelby Cobra 289, y marcas emblemáticas como Alfa Romeo, MG, Bentley, Aston Martin, Jaguar, Lotus, Mercedes Benz, Lamborghini, Porsche, BMW, Lancia, Volvo y Maserati, entre otros verdaderos íconos que resumen elegancia, diseño y potencia.

image

Remontándonos a ediciones pasadas, en 2024 la tradicional carrera se lo llevó un Fiat 6C 1500 Sport 1938, mientras que en 2023 lo hizo un Alfa Romeo 6C 1750 SS 1929.

Fernando Sánchez Zinny es un histórico representante de la categoría, siendo ganador de 4 ediciones de las 1000 Millas. El experimentado piloto definió a la carrera de la siguiente manera: "Ya es parte del calendario personal, hay cumpleaños, aniversarios, Navidad y Año Nuevo, y están las 1000 Millas cada año. No se tocan".

" Tuve la suerte de ganar 4 ediciones de las 1000 Millas con Triumph (2), Porsche y Alfa Romeo. Ganarle a tantos buenos pilotos y haciendo lo que más te gusta es una experiencia incomparable ", aseguró al respecto sobre sus experiencias.

image

Una causa que trasciende los caminos

Más allá del espíritu deportivo, las 1000 Millas Sport también son sinónimo de solidaridad. En cada una de las localidades por donde circula la competencia se realizan remates solidarios a beneficio del Banco de Alimentos (cuya madrina de lujo es Andrea Frigerio), Fundación Challenge (Bariloche) y Puentes de Luz (San Martin de los Andes) entre otras, logrando recaudar importantes sumas de dinero, que son destinados a proyectos sociales en toda la región.