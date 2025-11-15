El tenista que pasó de ser desconocido a convertirse en millonario de la noche a la mañana







No era muy popular antes de este importante torneo y sorprendió al mundo del tenis con una victoria inesperada.

Lintao Zhang/Getty Images

El tenis es un deporte que suele dejar premios abultados, que permiten ganar millones de dólares a quienes consigan quedar mejor posicionados en los distintos torneos. Ser campeón es lo que más ganancias otorga, pero hay casos que sorprenden al mundo, ya que solo con un título los deportistas pueden tener un futuro económico estable.

Valentín Vacherot es uno de esos apellidos que de a poco comienza a hacer ruido en el circuito de la ATP, y si bien aún no logró dar la talla en los Grand Slam, tuvo una actuación para destacar. Este desempeño también le significó una gran inyección de dinero, que superó ampliamente lo que había acumulado hasta entonces en certámenes menores.

2025-shanghai-rolex-masters-day-14-finals (1) El monegasco fue una de las grandes sorpresas del tenis en este 2025. Lintao Zhang/Getty Images Del puesto 204 al top 100: el inesperado triunfo de Valentín Vacherot Valentín Vacherot dio una gran sorpresa siendo el ganador inesperado de un importante torneo este año. Ocupaba el puesto 204 del ranking de la ATP y estaba lejos de ser considerado favorito en el Masters 1000 de Shanghái.

Contra todo pronóstico, avanzó en el cuadro y llegó a la final. Tras eliminar en semifinales a Novak Djokovic, Vacherot se enfrentó a nada menos que su primo, el francés Arthur Rinderknech (54). Pese a que tampoco era favorito al dejar en el camino al serbio, se impuso con parciales de 4-6, 6-3 y 6-3.

Valentín conquistó su primer título individual en su carrera y obtuvo un premio que multiplicó todas sus ganancias, algo impensados meses atrás.

Un premio millonario: la fortuna que ganó el monegasco El oriundo de Mónaco no solo levantó un trofeo en el circuito profesional de manera individual por primera vez, sino que también se llevó una ganancia de 1.124.380 dólares. Quizás no sea una suma tan destacada si se observa lo que ganan Djokovic, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Hasta la gran victoria en China, tenía acumulado poco más de 594 mil dólares, la mayoría por sus participaciones en torneos de dobles. Ahora, con un lugar mucho más alto en el ranking y sus importantes ganancias, habrá que seguir la carrera del monegasco, quien ya empezó a llamar la atención con su impactante logro.

