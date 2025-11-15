Alegría en Mar del Plata, lamento en Cuyo: Aldosivi se mantiene en Primera y descendieron Godoy Cruz y San Martín de San Juan







El "Tiburón" protagonizó una heroica remontada contra el "Santo" sanjuanino, mientras que el "Tomba" no salió del empate contra Riestra.

Aldosivi le dio una alegría a su gente con la permanencia en Primera.

La última fecha de la Liga Profesional de Fútbol no sólo determinará los clasificados a los playoffs definitorios, sino que también marcó el descenso de dos representantes de Cuyo: Godoy Cruz de Mendoza (que empató con Riestra 1 a 1) y San Martín de San Juan (que perdió contra Aldosivi 4 a 2). El "Tiburón" le dio una alegría a su gente y jugará el 2026 en Primera División.

En el Estadio José María Minella de Mar del Plata, Aldosivi precisaba de un triunfo para garantizarse la permanencia en la Primera División. Su camino no inició fácil: después de que le anularan un gol a Diego González para la visita, San Martín de San Juan quebró el cero a los 20 minutos del segundo tiempo con un gol de Santiago Barrera. La reacción del "Tiburón" fue rápida: tras dos cambios, Santiago Moya empató el partido a los '29 y se puso al frente con una definición de Franco Rami 2 minutos después.

La respuesta sanjuanina fue similar: dos cambios y presión sobre el local. El resultado también le dio la derecha: a los 42 minutos del segundo tiempo, Tomás Fernández empató el partido desde el tiro de penal. El griterío de la hinchada marplatense surtió efecto porque, apenas sacó del medio, Aldosivi volvió a ponerse al frente con un gol de Justo Giani.

Descenso Godoy Cruz (1) Trabado partido en Mendoza, en donde Godoy Cruz terminó de perder la categoría. Prensa Riestra Ya en el suplemento, y habiendo agotado todos sus cambios, Aldosivi selló la permanencia con una definición de penal de Ayrton Preciado, provocando que los sanjuaninos, dirigidos por Leandro Romagnoli, tengan que disputar la Segunda División en el 2026.

Godoy Cruz no pudo ganar de local y descendió a la Segunda División El partido en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza tenía un oído puesto en lo que ocurría, en simultáneo, en Mar del Plata: Godoy Cruz necesitaba ganar y que Aldosivi no sume de a tres para garantizarse su permanencia en Primera. Por eso, cuando la hinchada del "Tomba" en los minutos que San Martín de San Juan estaba ganando, el griterío buscó despabilar a un local que insistió por todas las vías pero no pudo quebrar el empate.

Para más, el delantero Nicolás Benegas le dio el 1 a 0 a Deportivo Riestra a los 19 minutos del primer tiempo. El empate llegó de inmediato, de la mano de Santino Andino. Los dirigidos por Omar Asad impusieron su ritmo de partido en toda la segunda mitad, pero no alcanzó para revertir el resultado. La gran figura del partido fue el arquero visitante Nahuel Manganelli, que contuvo cabezazos e intentos del local durante todo el partido, que crecieron cuando el reloj ahogaba. La figura de Godoy Cruz fue el delantero Santino Andino, con pasado en la selección sub 20, que desequilibró pero no pudo quebrar la resistencia de Riestra.