La promesa del automovilismo argentino que quiere seguir el camino de Franco Colapinto

El automovilismo en Argentina suma una cara nueva a sus promesas.

El efecto Colapinto revolucionó a las promesas del automovilismo local. Hector Vivas/Getty Images

Con la reciente confirmación de que Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 durante 2026 en Alpine, el automovilismo argentino vive un momento inigualable. A esto hay que sumarle la llegada de Nicolás Varrone a la F2 y la aparición de una interesante promesa de los deportes motor en el país.

Ignacio Montenegro es una de las grandes joyas que existen en Sudamérica y llamó la atención de los mismos representantes de la figura de la F1. Su presente entusiasma a todos, ya que son varios los expertos que aseguran que es el futuro de la disciplina en el continente.

Ignacio Montenegro Sentoan Wikipedia El joven piloto argentino es una de las grandes promesas del automovilismo. Sentoan/Wikipedia Quién es Ignacio Montenegro, el argentino que sorprende Nacido el 23 de noviembre de 2004 en Rada Tilly, ciudad perteneciente a la provincia de Chubut, empezó su carrera a los 9 años en el karting. Para 2020 ya representaba a la escudería MP Motorsports, la misma donde Franco Colapinto corrió en F2 y F3. En su caso, Montenegro participó del Campeonato de España de F4, pero la pandemia puso un freno a su avance dentro de las pistas.

Regresó a la Argentina y corrió en varias competencias locales. Primero en Fórmula Renault, con diez carreras en Croizet Racing. También terminó tercero en Buenos Aires, con un noveno lugar en el campeonato con 126 puntos. Luego llegaron las oportunidades en TC 2000 Series y TC 2000, con apenas 17 años de edad.

Su talento en el automovilismo es notable y esto llamó la atención de una agencia de representantes que encontró en los argentinos a las próximas joyas sudamericanas del deporte. Así, se abrieron puertas clave para soñar con un lugar en la máxima categoría.

Montenegro Colapinto Varrone Alberto Diaz Fotokart Montenegro, Varrone y Colapinto, las caras del futuro del automovilismo argentino. Alberto Diaz/Fotokart Con los mismos representantes de Colapinto: el brillante futuro de Montenegro Bullet Sports Management es la agencia que representa a Franco Colapinto y ahora a Ignacio Montenegro. Si bien ya había formado parte hasta el año 2020, la nueva oportunidad llegó acompañada de grandes actuaciones. Se consagró campeón en 2023 de la TCR South America con el equipo Squadra Martino. Al año siguiente, dominó el TCR España y consiguió grandes resultados en TCR Europa. Gracias a esto, la chance de llegar al Gran Turismo 3 y adentrarse en el mundo de las carreras de resistencia será importante para soñar con un futuro brillante.

