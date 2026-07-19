El magistral doble sobrepaso de Franco Colapinto para meterse en zona de puntos + Agregar ámbito en









El piloto argentino estaba 12° y en la vuelta 31 aprovechó la pelea de su compañero Pierre Gasly con Liam Lawson para escalar dos posiciones y ubicarse en el top 10 del Gran Premio de Bélgica.

Franco Colapinto volvió a sumar para Alpine.

Franco Colapinto volvió a tener una maniobra destacada en el Gran Premio de Bélgica, que fue ganado por el italiano de Mecedes, Kimi Antonelli, escoltado por el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar.

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El piloto argentino de Alpine, luego de su impresionante largada donde escaló tres lugares, a lo largo de la carrera tuvo otro gran sobrepaso dejando atrás a su compañero, Pierre Gasly, y Liam Lawson.

Durante la vuelta 31, el argentino aprovechó el momento justo para ejecutar la maniobra que le permitió escalar al décimo puesto: después de la aparición de virtual safety car, Nico Hülkenberg se había beneficiado con su parada y había quedado por delante de los dos Alpine, que rápidamente lograron recuperar esa posición. Entonces se armó una fila con Lawson adelante, seguido por Gasly y Colapinto.

T H R E E W I D E



Epic footage and unbelievable racing as Colapinto gets past Lawson and Gasly #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PzsLXRKAQt — Formula 1 (@F1) July 19, 2026 Al llegar a la recta, el francés fue directamente a atacar al neozelandés y mientras ambos estaban en la lucha de un lugar, el argentino aprovechó y se lanzó por el sector externo y, cuando nadie lo esperaba, dejó atrás a los dos al mismo tiempo.

De esta manera, el pilarense pasó de ser 12° a ubicarse 10°, dejando así a Lawson en 11° y Gasly en 12°. De igual modo, antes que termine la jornada el piloto de Alpine logró pasar al de Racing Bulls.