Kimi Antonelli se quedó con el GP de Bélgica, y Franco Colapinto culminó 10°

El el joven piloto italiano de Mercedes ganó su sexta carrera en la temporada y lidera el campeonato. Colapinto sumó un punto tras finalizar en el 10° puesto, por delante de su compañero de equipo.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El ganador del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 fue el italiano Kimi Antonelli , de Mercedes, secundado por el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar. En tanto, el argentino de Alpine, Franco Colapinto , finalizó en el 10° puesto, por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

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El joven piloto italiano Antonelli logro su sexta carrera de la temporada, y es líder absoluto del campeonato.

Antonelli tras perder el liderazgo en la largada ante Verstappen, logró recuperarlo y se mantuvo como protagonista durante toda la prueba. En tanto, su compañero de equipo, el británico George Russell, abandonó en la primera vuelta.

Russell quedó fuera tras un choque con Lewis Hamilton en Les Combes, incidente que derivó en una penalización de cinco segundos para el británico. Hamilton finalizó cuarto, aunque también quedó bajo investigación por una salida insegura en boxes.

Oscar Piastri fue quinto e Isack Hadjar protagonizó una destacada remontada desde el 21° lugar para finalizar sexto.

El británico Lando Norris, perjudicado por una lenta detención en pits, acabó séptimo, seguido por el brasileño Gabriel Bortoleto y el inglés Arvid Lindblad.

Franco Colapinto avanzó desde el 11° puesto de partida, resistió durante buena parte de la carrera dentro de la zona de puntos y, tras superar en una misma maniobra a Liam Lawson y Pierre Gasly en Les Combes, aseguró el décimo lugar y el último punto disponible.

La carrera de Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El argentino tuvo una gran largada que lo dejó en el puesto ocho y, tras el ingreso a los boxes, pudo finalizar las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps en la décima posición, seguido por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, al que aguantó en las últimas vueltas, en la lucha por la décima posición.

La próxima fecha será el Gran Premio de Hungría.