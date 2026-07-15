Fórmula 1: Alpine destacó la remontada de Franco Colapinto y anticipó un fin de semana clave en Bélgica

Luego de la polémica por no mencionarlo en su balance del GP de Gran Bretaña, el director del equipo, Steve Nielsen, elogió la actuación del piloto argentino y puso el foco en la pelea por el campeonato de constructores.

Después del revuelo que generó la ausencia de referencias a Franco Colapinto en el análisis oficial de Alpine tras el Gran Premio de Gran Bretaña , el director del equipo, Steve Nielsen , reconoció el trabajo realizado por el piloto argentino y destacó su actuación de cara a la próxima cita del calendario de la Fórmula 1 , que se disputará este fin de semana en Spa-Francorchamps , Bélgica.

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La escudería francesa llega a la 12ª fecha de la temporada con el objetivo de mantenerse en la lucha por el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores , una disputa que mantiene con Racing Bulls y en la que apenas un punto separa a ambos equipos.

Al hacer un balance de la carrera en Silverstone, Nielsen valoró el desempeño de los dos pilotos, aunque hizo especial énfasis en la recuperación protagonizada por Colapinto.

" Silverstone fue un evento complicado, pero ambos pilotos hicieron un buen trabajo para recuperarse de posiciones de largada difíciles y terminar dentro de los puntos, especialmente Franco Colapinto, que ganó 10 posiciones para pasar del 19° al 9° lugar ", afirmó.

El británico también reconoció que Alpine todavía debe mejorar el rendimiento de su monoplaza para sostener la pelea en la zona media de la tabla.

Al hacer un balance de la carrera en Silverstone, Nielsen valoró el desempeño de los dos pilotos, aunque hizo especial énfasis en la recuperación protagonizada por Colapinto.

"Estamos en una lucha muy ajustada y debemos resolver rápidamente los problemas que tenemos. Cuando introduzcamos las mejoras, es fundamental que sean realmente efectivas", señaló.

Colapinto ya piensa en Spa-Francorchamps

Mientras el equipo trabaja en nuevas actualizaciones para el monoplaza, Colapinto aseguró que afronta con entusiasmo una de las competencias que más disfruta del calendario.

"Estoy muy feliz de volver a Spa. Es uno de mis circuitos favoritos porque es rápido, desafiante y siempre ofrece grandes carreras", expresó el piloto argentino.

El joven de 23 años explicó que uno de los principales desafíos estará en encontrar una buena puesta a punto desde los primeros entrenamientos, especialmente por las características del trazado belga.

"Las curvas de alta velocidad exigen mucho compromiso y este año habrá más posibilidades de sobrepaso. La gestión de la energía también será un aspecto importante durante todo el fin de semana", comentó.

Colapinto llega motivado luego de haber conseguido puntos en Silverstone tras avanzar diez posiciones durante la competencia, un resultado que consideró clave para las aspiraciones del equipo.

"Fue muy positivo sumar puntos después de remontar diez lugares. La pelea con nuestros rivales está muy ajustada y seguimos trabajando para llegar en las mejores condiciones a Bélgica antes del receso de mitad de temporada", sostuvo.

Además del desafío deportivo, el argentino también hizo referencia al clima distendido que se vive dentro de Alpine por el cruce entre Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial de fútbol.

"Tengo muchas ganas de que llegue el miércoles por la noche. Será una gran semifinal contra Inglaterra y seguramente muchos integrantes del equipo estarán pendientes del partido. Veremos qué pasa después", bromeó.