Franco Colapinto terminó 15º en el primer ensayo del Gran Premio de Bélgica. De esta manera, resultó ser una jornada preocupante para Alpine, ya que su otro piloto, Pierre Gasly, terminó 17°.

Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: finalizó 15° en la primera práctica libre

Franco Colapinto terminó 15º en el primer ensayo del Gran Premio de Bélgica . De esta manera, resultó ser una jornada preocupante para Alpine, ya que su otro piloto, Pierre Gasly , terminó 17°.

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El piloto argentino venció por 309 milésimas al francés (fue 17º) en el duelo interno de Alpine, pero el andar del A526 en el inicio del fin de semana no fue bueno.

Franco Colapinto terminó 15° con un mejor tiempo de 1:49.403 tras completar 23 giros en esta primera tanda. Se ubicó por delante de su compañero, el francés Pierre Gasly , que quedó 17°, a 0.309 con un registro de 1:49.712 .

El argentino estuvo a 2.333 del tiempo más veloz de esta primera sesión firmado por Max Verstappen : 1:47.070. El neerlandés aventajó a Lewis Hamilton (1:47.215) y Charles Leclerc (1:47.277).

En esta FP1, Aston Martin le dio la butaca de Fernando Alonso al rookie Jak Crawford , que se ubicó último con un registro de 1:53.199, a 0.391 de la vuelta del titular Lance Stroll (1:52.808), que se colocó 22°.

Días y horarios del GP de Bélgica

El cronograma completo para Argentina es el siguiente:

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08:30 a 09:30

Práctica libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07:30 a 08:30

Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00

El circuito belga es el más extenso del calendario, con 7,004 kilómetros de longitud, 44 vueltas y 19 curvas. Entre sus sectores más icónicos aparece Eau Rouge, una de las secuencias más desafiantes del automovilismo mundial.

El circuito belga es el más extenso del calendario, con 7,004 kilómetros de longitud, 44 vueltas y 19 curvas. Entre sus sectores más icónicos aparece Eau Rouge, una de las secuencias más desafiantes del automovilismo mundial.

Además de seguir la acción en pista, los fanáticos podrán ver la competencia en vivo en la Argentina a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales, en un fin de semana que promete espectáculo en uno de los escenarios más exigentes del año.

Cómo ver a Franco Colapinto en Bélgica

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Además, se podrá ver también por Disney+.

Con este contexto, Colapinto afronta una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia y resultados en la máxima categoría, en un circuito donde cada error se paga caro y cada acierto puede marcar la diferencia.