Mourinho negó un ofrecimiento para dirigir a Brasil

El entrenador portugués dijo que no hablará con nadie hasta finalizar su contrato con la Roma, que concluye a mediados 2024. Después le deja la puerta abierta.

"Brasil no me llamó para ser el nuevo entrenador. Le dije a mi agente que no hable con nadie mientras yo sea el entrenador de la Roma", indicó el portugués de 60 años.