Banderazo argentino en Atlanta: los hinchas copan la ciudad en la previa del cruce con Egipto

Los fanáticos de la Selección se concentran en el Active Oval con banderas y bombos antes del duelo de octavos de final en el Mercedes-Benz Stadium.

Al igual que en Kansas, Dallas y Miami , Atlanta es escenario de una nueva masiva convocatoria de miles de hinchas albicelestes que por unas horas tiñen de celeste y blanco la ciudad que recibe a Argentina y Egipto en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026 , con un multitudinario banderazo en la previa.

Si bien no es la cantidad de argentinos que coparon antes, durante y después del encuentro las calles de Miami para presenciar en el Hard Rock Stadium el partido ante Cabo Verde , el entusiasmo de los hinchas sigue en subida y una gran cantidad dirá presente en el Mercedes-Benz Stadium .

El banderazo, convocado por redes sociales, arrancó a las 17 en el Active Oval , un gran espacio verde elegido por los organizadores para dar lugar a la fiesta argentina que, como en las cuatro citas anteriores, capta la atención de propios y extraños.

Entre la multitud se ven varias banderas de gran dimensión y elementos de percusión, como redoblantes y bombos, que marcan el ritmo de las canciones albicelestes en la tarde estadounidense. También aparecen banderas de palo con frases y con imágenes del Dibu Martínez , Diego Armando Maradona y Messi , y hasta imágenes más polémicas como un ataúd prendido fuego con la cara de Kylian Mbappé .

A su vez, se trabaja en el tema de las entradas , ya que muchos hinchas que llegaron a Miami se trasladaron a Atlanta para seguir al equipo de Lionel Scaloni y no cuentan con tickets para ingresar a ver el duelo ante los egipcios, en el que la Argentina se juega su continuidad en la Copa del Mundo y la posibilidad de seguir el camino de la defensa del título obtenido en Qatar 2022 .

Un ataúd prendido fuego con la cara de Kylian Mbappé, una de las curiosidades del banderazo.

De esta manera, una vez más Estados Unidos es testigo del sentimiento del hincha argentino por la Selección, como ya lo fueron las tres ciudades que acogieron a los fanáticos que viven como ningún otro la fiesta mundialista, sea donde sea.

Cuándo juegan Argentina vs Egipto

Argentina se enfrentará con Egipto el próximo martes 7 de julio a las 13:00 (hora Argentina) en el Atlanta Stadium.

El equipo de Lionel Scaloni llega a esta instancia tras una fase de grupos perfecta, donde consiguió tres victorias en tres partidos: 2-0 ante Argelia, 3-1 frente a Austria y 2-0 contra Jordania. En los 16avos, la Albiceleste tuvo un cruce exigente con Cabo Verde, al que venció por 3-2 en el alargue.

Del otro lado aparece Egipto, que llega a los octavos por primera vez en su historia. En el Grupo G, debutó con un empate 1-1 ante Bélgica, luego consiguió un triunfo clave por 3-1 con Nueva Zelanda y, en la última fecha, volvió a igualar, esta vez 1-1 frente a Irán.

En la fase eliminatoria, el conjunto africano volvió a sufrir pero terminó imponiéndose en los penales frente a Australia, tras mantener el 1-1 en los 120 minutos (4-2 en la tanda).