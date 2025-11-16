Mundial 2026: así se reparten los cupos y estos son los equipos ya clasificados







Como países organizadores, Estados Unidos, México y Canadá ya tienen asegurada su participación. Cristiano Ronaldo, con Portugal, jugará su última competencia ecuménica.

Portugal, otra de las selecciones clasificadas al Mundial

La próxima Copa del Mundo, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, arrancará el 11 de junio de 2026 y definirá a su campeón el 19 de julio. Como países organizadores, los tres ya tienen asegurada su participación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El resto de los cupos se reparte entre 43 selecciones que avanzan desde sus respectivas eliminatorias continentales. A ellos se sumarán dos equipos más que saldrán de los repechajes intercontinentales, instancia que reunirá a seis selecciones y que se disputará en marzo de 2026 en territorio mexicano.

¿Cómo quedan distribuidas las plazas por confederación? Asia : ocho lugares asegurados y la posibilidad de sumar otro vía repechaje.

África : nueve cupos directos y otro disponible en el repechaje.

CONCACAF : tres plazas directas, más dos adicionales a través de los repechajes.

Sudamérica : seis clasificados de manera automática y un séptimo que irá al repechaje.

Oceanía : por primera vez cuenta con una plaza fija, ya obtenida por Nueva Zelanda; Nueva Caledonia buscará sumarse mediante el repechaje.

Europa: tendrá 16 representantes en la fase final. Selecciones ya clasificadas al Mundial Anfitriones : Estados Unidos, México y Canadá, ocupando tres de las seis plazas directas de CONCACAF.

CONMEBOL : Argentina (25 de marzo), Brasil y Ecuador (10 de junio), Uruguay, Colombia y Paraguay (4 de septiembre).

UEFA : Inglaterra (14 de octubre), Francia (13 de noviembre), Croacia (14 de noviembre) y Portugal (16 de noviembre).

CAF : Marruecos (5 de septiembre); Túnez (8 de septiembre); Egipto (8 de octubre); Argelia (9 de octubre); Ghana (12 de octubre); Cabo Verde (13 de octubre); Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil (14 de octubre).

AFC : Australia (10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo); Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán (5 de junio); Qatar y Arabia Saudí (14 de octubre).

OFC: Nueva Zelanda (24 de marzo). Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó Portugal, sin Cristiano Ronaldo, goleó esta tarde como local por 9 a 1 a Armenia y se clasificó al Mundial 2026 como líder del Grupo F de las Eliminatorias Europeas.

Portugal se convirtió en el cuarto equipo europeo en clasificar al Mundial 2026 y será su novena participación.

En el primer tiempo, marcaron para los lusitanos Renato Veiga, a los 7 minutos, Goncalo Ramos a los 28, Joao Neves a los 30 y 41, y Bruno Fernandes en tiempo de descuento, mientras que Eduard Spertsyan, a los 18, había igualado de manera transitoria para el perdedor.

bruno En el primer tiempo, marcaron para los lusitanos Renato Veiga, a los 7 minutos, Goncalo Ramos a los 28, Joao Neves a los 30 y 41, y Bruno Fernandes en tiempo de descuento. Esta será la novena presencia de Portugal en un Mundial y la séptima consecutiva, con antecedentes de podio en 1966 y semifinales en 2006. Por otro lado, la República de Irlanda se clasificó para disputar el Repechaje por un cupo al Mundial 2026, tras derrotar como visitante sobre la hora por 3 a 2 a Hungría. El conjunto ganador terminó como escolta de Portugal en el Grupo F, con 10 puntos, y superó así a los húngaros, que se quedaron con 8.

Temas Mundial