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30 de abril 2026 - 12:36

El caso Mykhailo Mudryk: de fichaje récord en Chelsea a una sanción de cuatro años por doping

El futbolista ucraniano apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras el castigo impuesto por la FA inglesa. No juega desde noviembre de 2024.

El ucraniano&nbsp;Mykhailo Mudryk

El ucraniano Mykhailo Mudryk

Foto: AP

La historia de Mykhailo Mudryk dio un giro drástico en poco tiempo. El delantero ucraniano, que llegó al Chelsea como una de las grandes apuestas del fútbol europeo por más de u$s100 millones, enfrenta ahora una sanción de cuatro años por doping que lo mantiene fuera de las canchas desde finales de 2024.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó que recibió la apelación presentada por el jugador contra la decisión de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), que lo suspendió tras un control antidopaje positivo. El expediente fue abierto el 25 de febrero y aún no tiene fecha de audiencia.

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Mudryk, de 25 años, disputó su último partido el 28 de noviembre de 2024 ante el Heidenheim, por la Conference League. Días después, el club londinense informó el resultado adverso del test y desde entonces el futbolista quedó marginado de la actividad profesional.

Un futuro en pausa y el antecedente de Pogba

La sanción golpea fuerte a un jugador que había llegado en 2023 como una de las máximas promesas del mercado europeo. Con contrato vigente hasta 2030, el ucraniano incluso debió entrenarse por su cuenta, alquilando instalaciones alternativas para no perder ritmo.

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Enzo Fernández junto a Mudry.

Enzo Fernández junto a Mudry.

Ahora, su defensa apunta a reducir la pena en el TAS, tomando como referencia el caso de Paul Pogba, quien también fue sancionado por doping pero logró que su castigo se redujera de cuatro años a 18 meses.

Mientras tanto, el futuro de Mudryk permanece en suspenso, en un escenario que refleja cómo una carrera en ascenso puede verse abruptamente frenada por un caso disciplinario de alto impacto en el fútbol internacional.

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