Alemania pierde un jugador clave para el Mundial 2026 por una insólita lesión: qué le ocurrió + Seguir en









El futbolista quedó descartado para la Copa del Mundo luego de sufrir una grave lesión muscular durante una práctica de penales en un entrenamiento de Bayern Múnich. Su ausencia representa una baja sensible para Julian Nagelsmann en la recta final hacia el torneo.

Serge Gnabry sufrió una ruptura en el aductor derecho durante un entrenamiento y quedó fuera del Mundial 2026.

La selección de Alemania recibió un golpe sensible a pocas semanas del Mundial 2026: Serge Gnabry no podrá estar en la cita por una lesión muscular de gravedad que lo dejará varios meses fuera de las canchas. El atacante del Bayern Múnich, una pieza habitual en el frente ofensivo alemán, sufrió una ruptura en el aductor derecho y quedó automáticamente fuera de la convocatoria.

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Lo llamativo del caso es la forma en que se produjo la lesión. No ocurrió en medio de un partido ni en una acción de alta exigencia competitiva, sino durante una práctica de penales en un entrenamiento previo a la victoria del Bayern sobre Stuttgart, resultado con el que el club bávaro aseguró un nuevo título de la Bundesliga.

El diagnóstico fue terminante y no dejó margen para especulaciones, ya que por la zona comprometida y por los tiempos que exige la recuperación, el cuerpo médico ya descartó cualquier posibilidad de que el delantero llegue en condiciones a la Copa del Mundo. Además, tampoco podrá participar del tramo decisivo de la temporada europea, en el que el conjunto alemán todavía tenía por delante compromisos importantes.

Gnabry habló sobre la lesión: "Lamentablemente, para mí se terminó" La confirmación llegó también desde el propio futbolista, que se expresó con resignación en sus redes sociales. Allí reconoció que fueron días difíciles de asimilar y admitió que el sueño de disputar el Mundial con su selección quedó truncado. A la vez, señaló que ahora su prioridad será enfocarse en la recuperación para regresar en la próxima pretemporada.

Embed - Serge Gnabry on Instagram: "The last few days have been tough to process. A @fcbayern season which still holds much to play for after securing another @bundesliga title on the weekend. As for the World Cup dream with @dfb_team.. That’s sadly over for me. Like the rest of the country I’ll be supporting the boys from home. Now it’s time to focus on recovery and getting back for pre-season. Thank you for all the messages." View this post on Instagram Para Nagelsmann, la ausencia de Gnabry implica bastante más que perder una variante ofensiva ya que se trata de un jugador con experiencia internacional, capacidad de desequilibrio y presencia en partidos de máxima exigencia. En el último tiempo, además, había logrado continuidad y llegaba con números sólidos en su temporada, entre goles y asistencias, tanto en su club como en el seleccionado.

La baja también altera la planificación de una Alemania que intenta reconstruir su perfil competitivo después de dos Mundiales decepcionantes. En ese contexto, perder a uno de sus atacantes más confiables no es un detalle menor.