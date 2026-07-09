Kylian Mbappé erró un penal ante Marruecos y no pudo poner en ventaja a Francia + Agregar ámbito en









El capitán francés no pudo vencer a Yassine Bounou desde los doce pasos en la primera etapa del duelo que se disputa en el Gillette Stadium de Boston.

"Bono" le atajó el penal a Kyllian Mbappé.

Kylian Mbappé desperdició un penal para Francia en el duelo ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputa este jueves en el Gillette Stadium de Boston. El arquero Yassine Bounou le adivinó la intención al capitán galo y sostuvo el 0-0 en el primer tiempo.

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La jugada se gestó al minuto 24, cuando Noussair Mazraoui derribó a Mbappé dentro del área y el árbitro —el argentino Facundo Tello— señaló la pena máxima. Cuatro minutos después, el delantero del Real Madrid se hizo cargo de la ejecución, pero "Bono" se agigantó bajo los tres palos y le ganó el duelo, para desatar el festejo de los hinchas marroquíes.

Se trata del primer penal errado de Mbappé en Mundiales. El francés ya cuenta con 19 goles en la competencia y siete en esta edición, uno menos que Lionel Messi.

¡¡¡BONO LE ADIVINÓ EL LADO Y LE ATAJÓ EL PENAL A MBAPPÉ!!! ¡¡TODO SIGUE 0-0 ENTRE FRANCIA Y MARRUECOS!!



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/T4sHqKrEHx — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026 Francia no logra quebrar el cero El fallo llegó en el mejor momento de Les Bleus, que habían arrancado el partido con todo: a los 4 minutos el propio Mbappé probó desde afuera del área y Bounou mandó la pelota al córner, un minuto más tarde Dayot Upamecano conectó un cabezazo que también encontró respuesta del arquero, y luego Ousmane Dembélé y Adrien Rabiot desperdiciaron sendos cabezazos que pasaron cerca.

El cruce es una reedición de la semifinal de Qatar 2022, cuando Francia se impuso con los goles de Theo Hernández y Kolo Muani. El historial, además, es favorable a los europeos: en seis antecedentes entre ambas selecciones, los galos ganaron cuatro veces y hubo dos empates, por lo que el conjunto africano busca su primer triunfo ante este rival.

El ganador del partido avanzará a las semifinales, donde se medirá con el vencedor del duelo entre España y Bélgica, que se enfrentarán este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.