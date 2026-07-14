Cuándo prescriben las multas de tránsito en Argentina y cómo consultar si tenés una, según tu jurisdicción

Los conductores pueden revisar sus infracciones online y conocer si tienen deudas pendientes antes de renovar la licencia o realizar trámites con el vehículo.

Los plazos de prescripción dependen de la provincia y de la gravedad de la infracción.

Las multas de tránsito aumentaron en julio luego de una nueva actualización en el valor de las Unidades Fijas (UF) , el sistema utilizado para calcular las sanciones en distintas provincias. El incremento modificó los montos de infracciones frecuentes como exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo o circular sin la documentación obligatoria, y los importes pueden superar los $3.000.000 .

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Sin embargo, no todas mantienen su vigencia indefinidamente. Existen plazos legales después de los cuales las sanciones prescriben y ya no pueden ser cobradas, liberando al conductor de cualquier carga económica.

Esta situación es clave para quienes tienen faltas antiguas o que, por distintos motivos, no recibieron avisos en tiempo y forma. Cada jurisdicción establece sus propios tiempos de caducidad , que dependen de la gravedad de la sanción.

Las multas de tránsito no tienen vigencia ilimitada y, una vez cumplido el plazo establecido por la normativa, pueden dejar de ser exigibles. Sin embargo, los tiempos varían según la provincia donde fue cometida la infracción y la gravedad de la falta.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece como referencia general que las infracciones leves prescriben a los dos años , mientras que las faltas graves tienen un plazo de cinco años .

De todos modos, cada jurisdicción puede establecer sus propios criterios y modificar esos períodos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años para todas las faltas.

5 años para todas las faltas. Provincia de Buenos Aires: 2 años para leves, 5 años para graves.

2 años para leves, 5 años para graves. Córdoba: 3 años para todas las infracciones.

3 años para todas las infracciones. Chaco : 2 años para leves, 5 años las graves.

: 2 años para leves, 5 años las graves. Chubut : 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme.

: 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme. Catamarca : 2 años las leves, 3 años las graves.

: 2 años las leves, 3 años las graves. Corrientes : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Entre Ríos : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Formosa : 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves.

: 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves. Jujuy : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Pampa : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Rioja : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Mendoza : 2 años para las leves, 3 años las graves.

: 2 años para las leves, 3 años las graves. Misiones : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Neuquén : 3 años para todas las faltas.

: 3 años para todas las faltas. Río Negro : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Salta : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. San Juan : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. San Luis : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Santa Cruz : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santa Fe : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santiago del Estero : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Tierra del Fuego : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves).

La prescripción no siempre se aplica automáticamente. En muchos casos, el conductor debe solicitarla ante el organismo correspondiente, como un juzgado de faltas o la autoridad de tránsito local. Además, el plazo puede interrumpirse si se inicia un procedimiento administrativo o judicial relacionado con la infracción.

Cómo consultar las multas de tránsito

Consultar si tenés multas de tránsito vigentes es un trámite sencillo que podés hacer desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

En la provincia de Buenos Aires, existe un sitio web habilitado por el gobierno que permite chequear si tu patente o DNI registra infracciones, tanto vencidas como en curso.

Ingresá al sitio oficial de Infracciones de la Provincia de Buenos Aires (https://infraccionesba.gba.gob.ar/) Elegí la opción de consulta por dominio (patente del vehículo) o por DNI/CUIT del titular. Completá los datos requeridos y hacé clic en "Consultar". El sistema mostrará un detalle de las multas registradas, indicando la fecha, el tipo de infracción, el monto a pagar y el estado (vigente, en gestión o prescripta).

Además, desde el mismo portal se puede descargar las boletas de pago, obtener descuentos por abono voluntario y ver el historial completo de infracciones del vehículo.

En la Ciudad de Buenos Aires también existe una plataforma (https://buenosaires.gob.ar/tramites/consulta-de-infracciones) que permite consultar multas ingresando la patente o el DNI. Podes revisar el historial de infracciones, conocer el estado del scoring y verificar si existen sanciones pendientes.

Para quienes viven en otras provincias, la consulta debe realizarse a través de los portales oficiales de cada gobierno o mediante los juzgados de faltas correspondientes.

Mariano Fuchila

Monto de las multas en julio 2026

Valores de las multas en la provincia de Buenos Aires

Conducir sin seguro (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $227.100 y $454.200.

Cruzar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

Negarse a presentar la documentación obligatoria (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

No utilizar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $340.650 y $2.271.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.

Circular en contramano o por la banquina (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.

Circular sin la VTV vigente (300 a 1.000 UF): entre $681.300 y $2.271.000.

Valores de las multas en CABA