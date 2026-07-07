"Terminator 2: el juicio final" vuelve a los cines para celebrar su 35 aniversario + Agregar ámbito en









La secuela de "Terminator", la película de acción de 1984 protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, es la entrega más taquillera de la franquicia.

"Terminator 2" vuelve a los cines.

StudioCanal, Fathom Entertainment y Rialto Pictures han anunciado el reestreno, con motivo del 35 aniversario, de Terminator 2: el juicio final de James Cameron para el 28 de agosto en cines de Estados Unidos y con varias fechas de estreno internacionales a finales de agosto y principios de septiembre.

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La secuela de Terminator, la película de acción de 1984 protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, es la entrega más taquillera de la franquicia, con más de 517 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial. El reestreno llegará a los cines en 4K, RealD 3D y formatos premium.

El relanzamiento también coincidirá con la conmemoración del "Día del Juicio Final" de Terminator 2, el 29 de agosto.

La secuela también cuenta con Edward Furlong y Robert Patrick en el reparto. La película obtuvo cuatro premios Oscar: Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Maquillaje. Además, recibió una excepcional calificación A+ en CinemaScore.

StudioCanal se encarga de la distribución mundial. La presentación en 4K y 3D utiliza la restauración y conversión a 3D de la película realizada por StudioCanal en 2017.

Cameron afirmó en un comunicado: “ T2 se hizo para los cines, y nuestra versión en 3D, cuidadosamente preparada y que regresa a la gran pantalla, es la mejor manera de ver la película. Creo que después de 35 años ya podemos revelar detalles importantes, así que ¡ALERTA DE SPOILER!: ¡Los buenos vencen a la superinteligencia artificial! Y quizás ese sea un mensaje de esperanza que todos necesitamos este verano”. Fechas del lanzamiento mundial de Terminator 2: el juicio final en su regreso a los cines 27 de agosto: Alemania, Latinoamérica, República Checa

28 de agosto: Estados Unidos, Italia y Polonia

2 de septiembre: Francia

3 de septiembre: Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia, Hungría

4 de septiembre: Reino Unido