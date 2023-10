Mundial 2030: desde Chile se sintieron "muy dolidos" por no participar de la organización

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez , confirmó este miércoles que Argentina, Uruguay y Paraguay serán las tres sedes en Latinoamérica del Mundial 2030 . Sin embargo, desde Chile , el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad , aseguró que se sintieron "muy dolidos" por no haber sido incluidos en la organización.

En conferencia de prensa, el dirigente chileno apuntó: " Los criterios de exclusión son cuestionables , pero me dijeron lo siguiente: Uruguay por ser sede del primer Mundial de 1930, Argentina por ser el campeón Mundial y Paraguay por ser la sede de la Conmebol . Dentro de esos criterios nos sentimos muy dolidos ", reconoció.

En el mismo sentido, explicó por qué la FIFA llegó a la decisión de excluir a Chile de la localía: "Había una postulación de España, Portugal y Marruecos y también de los cuatro países de Sudamérica . También explicaron que al ser tres sedes no podían ser cuatro buscando el equilibrio entre los países de Sudamérica y Europa".

"Esto no se trata de una persona, esto se trata de un Gobierno porque estamos postulando por un Gobierno , y esto significa un duro golpe no solo para mi persona como presidente, sino que para todo un país ", afirmó Milad.

Sin embargo, aseguró: "No nos sentimos discriminados y no sentimos que hubo una preparación para dejarnos fuera del Mundial. Creemos que esto nos lo tendría que explicar el presidente de la FIFA y el presidente del Consejo de la FIFA", señaló el dirigente chileno, quien confirmó que hablará con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Por su parte, Alejandro Domínguez, máxima referencia dirigencial de la Conmebol, se refirió en conferencia de prensa sobre la ausencia de Chile: "Originariamente se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma la FIFA. Ellos determinan cómo y qué".

Cómo será el Mundial 2030 en Argentina, Uruguay y Paraguay

Alejandro Domínguez confirmó esta mañana que finalmente el Mundial del Centenario llegará a Latinoamérica aunque de una manera muy cuestionada.

Los partidos inaugurales del Mundial 2030 de Fútbol se jugará en Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que el resto de las zonas de grupos y enfrentamientos finales se disputarán en España, Portugal y Marruecos.

De esta manera, los tres países anfitriones quedaron automáticamente clasificados para jugar la competencia dentro de siete años. Es decir, que Argentina y el resto de los organizadores ya tienen garantizada la participación en la Copa del Mundo 2030.