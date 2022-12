De no creer: afirman que la pelota del gol de Japón no salió por 1,88 milímetros La polémica y el asombro se adueñaron de la escena en el gol que convirtió Japón, el cual le permitió avanzar a octavos de final siendo líderes del Grupo E del Mundial de Qatar 2022. Este viernes se conoció una imagen que confirma que la pelota no salió del campo de juego por 1,88 milímetros.