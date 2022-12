El mensaje de Pelé por su salud: "Estoy fuerte y lleno de energía"

Pelé cancer.jpg

La salud de Pelé: el mensaje a sus fans desde las redes sociales

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento publicó este sábado un mensaje en sus redes sociales, en el cual dijo sentirse fuerte y con mucha esperanza. Aclaró que sigue “como siempre” el tratamiento contra el cáncer que padece. Pelé logró alzar la copa mundial en Suecia 58, y repitió en Chile 62 y México 70.

"Mis amigos, quiero mantenerlos a todos tranquilos y positivos. Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre", externó el astro brasileño en un comunicado que posteó en su cuenta de Instagram.

"Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido. Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía", manifestó.

Pelé, de 82 años de edad, fue diagnosticado con un cáncer de colon en septiembre de 2021. En su comunicado, concluyó con un mensaje de apoyo a la selección de Brasil, que este lunes se jugará contra Corea del Sur su pase a cuartos de final del Mundial de Qatar. Manifestó que eso es "una de las cosas que también le llena de energía".

mensaje pele salud 0412.jpg

El parte médico de la salud de Pelé

La clínica Albert Einstein, donde se encuentra internado O Rei, emitió ayer un comunicado para detallar que el exfutbolista "sigue con el tratamiento aplicado y su estado de salud sigue siendo estable”.

“Está teniendo buena respuesta a los cuidados de su infección respiratoria y no ha habido empeoramientos en las últimas 24 horas", mencionó el texto.

Medios de prensa brasileños publicaron este sábado que Pelé había dejado de responder al tratamiento de quimioterapia contra el cáncer y que se encontraba en cuidados paliativos. Según las publicaciones, la quimioterapia se habría suspendido y Pelé estaría recibiendo medidas de confort para aliviar el dolor y la dificultad para respirar.

Mensajes de afecto de jugadores y fanáticos

Por su parte, "Pray for the King @Pelé" (Recen por el Rey Pelé), fue el mensaje del goleador y campeón mundial francés Kylian Mbappé en la previa del partido con Polonia, que este domingo se jugará por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El delantero de la "Canarinha" Vinicius también publicó un mensaje en las redes, que ilustró con una fotografía de la bandera desplegada en las tribunas en homenaje a Pelé por la "torcida" brasileña en la derrota frente a Camerún del viernes.

"Pelé, get well soon" (Pelé, recupérate pronto), decía la misma bajo una imagen del astro que el delantero de Real Madrid acompañó con un mensaje que decía: "Fuerza Rey".

El entrenador de la selección de Brasil, Tite, también se refirió a la situación que atraviesa Pelé a quien le deseó "mucha salud para quien fue nuestro máximo representante. Un extraterreste terrenal con quien están hoy nuestros sentimientos".