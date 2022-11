Mundial de Qatar 2022 hoy EN VIVO: a 2 días del comienzo de la máxima cita

Live Blog Post

Cristiano Ronaldo prometió retirarse si Portugal gana el Mundial

Cristiano Ronaldo confirmó que si Portugal gana el Mundial de Qatar, se retira del fútbol a sus 37 años y sin posibilidades de seguir en el Manchester United.

"Si gano el Mundial, me retiro definitivamente", afirmó el futbolista con una sonrisa, y añadió que esa postura tendría más fuerza si consigue quedarse con el trofeo frente a la Selección argentina, con Lionel Messi como rival.

De todas maneras, aseveró que en caso de no lograr ese objetivo le gustaría "seguir jugando por dos años más, hasta los 40, posiblemente, pero no sé, no conozco el futuro".