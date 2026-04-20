Mundial 2026: el jugador de póker que debutó contra Argentina y terminó el sueño de Italia

Fue una pieza fundamental para eliminar al cuatro veces campeón del mundo del certamen y conseguir un hito histórico para su nación.

Mucho antes de su comienzo oficial, el Mundial 2026 empieza a escribir sus primeras páginas en la historia del fútbol . El repechaje trajo mucha tela para cortar, desde selecciones que regresaron después de muchos años hasta la ausencia de combinados nacionales icónicos.

Bosnia logró dar el gran golpe en esta instancia, dejando afuera a Italia por tercera vez consecutiva de la Copa del Mundo. Uno de los grandes artífices es su entrenador, quien arrastra un pasado bastante peculiar y ahora afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva.

Sergej Barbarez es un nombre más que conocido en el fútbol bosnio, y no solo por haber concretado la clasificación al Mundial 2026. El ahora entrenador arrastra un pasado como futbolista con una carrera que tuvo paso por el Velez Mostar de la extinta Yugoslavia y un amplio recorrido en el fútbol alemán. Vistió las camisetas del Hannover 96, Unión Berlín, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hamburgo y Bayer Leverkusen.

Tras retirarse en 2009, siempre tuvo como objetivo llegar a la Selección de Bosnia como entrenador. No contó con el apoyo de la federación y estuvo 15 años para poder obtener su licencia como DT. Ante este panorama, optó por seguir su preparación y, en paralelo, dedicarse a otra actividad para mantenerse.

Durante varios años fue visto en torneos importantes de póker , al punto de convertirse en un profesional del juego. En su participación en distintos torneos logró embolsarse más de 20 mil dólares, los cuales fueron fundamentales para su desarrollo como técnico.

Antecedentes con Argentina: el debut de Barbarez como jugador

Curiosamente, también fue parte de la Selección de Bosnia como jugador, debutando oficialmente en Argentina: fue un amistoso ante la Albiceleste que servía como preparación para el Mundial de Francia 1998, con victoria por 5 a 0 para los dirigidos en ese entonces por Daniel Passarella.

Esto marcó su recorrido profesional con el combinado nacional, en el cual participó en 47 partidos y anotó 17 goles. Tras la eliminación de Bosnia en la clasificación a la Eurocopa 2024, fue elegido para reemplazar a Savo Miloševic y hoy parece que será quien marque el destino de este combinado nacional en el Mundial 2026.

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Fixture de Bosnia para el Mundial 2026

Consumado su lugar en la Copa del Mundo, los bosnios integrarán el Grupo B. Allí compartirán zona con Canadá, país organizador, un rival conocido de las Eliminatorias UEFA como Suiza y Qatar. Esto será la mayor prueba para el DT, quien buscará ser uno de los clasificados a la siguiente ronda después de disputar los tres duelos correspondientes de la etapa inicial del torneo.