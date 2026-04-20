Franco Colapinto en la Ciudad: así serán los cortes de tránsito para montar el circuito en Palermo + Seguir en









Los cortes programados en Palermo para el “Road Show to BA 2026”, donde el piloto argentino correrá con un Fórmula 1 el próximo domingo.

El plano con los cortes de tránsito por la presentación de Colapinto en la Ciudad, este domingo.

El próximo fin de semana estará marcado por la presentación del piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, en el barrio porteño de Palermo. desde el miércoles 22 hasta el 29 habrá zonas afectadas con reducción de carriles y algunos cortes totales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En primer lugar, del día 22 a las 9 horas, hasta el domingo 26 hasta la medianoche, habrá un corte total de Avenida Iraola, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Infanta Isabel, para el montaje del escenario principal. El jueves 23 a partir de las 22 horas, habrá varios cambios.

Corte de contracarril y bicisenda norte de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte del carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte del primer y segundo carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Casares.

Corte del primer carril del lado norte en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida del Libertador.

Uso de carriles para estacionamiento de producción en la Av. Colombia y la Av. Adolfo Berro. El viernes 24 desde las 20 horas el carril pegado al Monumento a los Españoles estará ocupado para la instalación de pantallas LED. Más tarde, el sábado 25 desde las 8 de la mañana habrá un corte total Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta. Ese mismo día desde las 16 horas, habrá:





Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.

Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).

Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt. El domingo 26, día de la exhibición de Colapinto, desde las 7 hasta las 18 permanecerán con cortes totales:

Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.

Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.

Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.

Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño. También, hasta el miércoles 29, permanecerá con corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo. Información importante para disfrutar a Franco Colapinto en la Ciudad No se va a permitir el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, al igual que la venta ambulante en la zona.

Se dispondrá de un corredor seguro para ciclistas y peatones en la vereda con control de seguridad desde el jueves 23 a la noche.

El acceso peatonal a las calles afectadas por la pista estará restringido desde la noche del sábado 25.

Habrá corte total peatonal, con excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María Oro y Kennedy,entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí. Y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí.

Habrá acceso al sector preferencial de vecinos por domicilio en el DNI en la Avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y en la Avenida del Libertador, entre República de la India y República Árabe Siria.