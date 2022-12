Mundial de Qatar: la insólita apuesta entre Messi y el arquero de Polonia

El arquero de Polonia, Wojciech Szczesny, fue uno de los protagonistas del primer tiempo: tapó un penal de Messi a los 38 minutos del segundo tiempo, cobrado a instancias del VAR después de la revisión del árbitro Danny Makkelie.

01-12-2022_momento_en_el_que_el.jpg

Sin embargo, el jugador polaco reveló un insólito diálogo que mantuvo con el 10 argentino mientras el VAR analizaba la posibilidad de sancionar un posible penal por un manotazo dentro del área: "Hablamos antes del penal y le dije que le apostaba 100 euros a que el árbitro no lo iba a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi".

El arquero apostó que no lo cobraba, mientras que Messi sí y el argentino tuvo la razón. Pese a que el árbitro dio el penal, Szczesny se mentalizó y, en una gran atajada, le tapó el tiro al capitán de la Selección nacional y le negó al equipo dirigido por Lionel Scaloni obtener una victoria parcial antes del cierre del primer tiempo.

Sin embargo, Szczesny contó que no pagará la apuesta contra el astro argentino: "No me importa en este momento. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero".

Argentina NA