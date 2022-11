"No tengo nada que demostrar en el Mundial", afirmó Cristiano Ronaldo

"Soy ambicioso pero, si en este punto de mi carrera me dijeran que no ganaré otro trofeo, sería feliz igualmente. Sólo debo estar orgulloso de mí y por lo que hice. Si debiera demostrar algo con 37 años y 8 meses realmente estaría preocupado. No tengo nada que demostrar en este Mundial", subrayó CR7 en conferencia de prensa en la concentración del representativo lusitano en Doha.