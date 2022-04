Mundial de Qatar 2022: se presentó la canción oficial de la Copa del Mundo

"Al reunir voces de las Américas, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo", dijo Kay Madati, directora comercial de la FIFA, y agregó: "Como parte de la estrategia musical renovada, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes".

En esta línea, este soundtrack está dentro de la estrategia que presentó la institución a principios del año pasado. El objetivo de la misma es tener un alcance internacional a través de la unión del fútbol y la música. Así es como buscan reforzar vínculos innovadores y tangibles entre amantes del fútbol, amantes de la música, jugadores y artistas en torno al deporte y sus canciones favoritas.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack