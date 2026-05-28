Escándalo: inician investigación contra la FIFA por presunto fraude en la venta de entradas del Mundial 2026

Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey denunciaron maniobras engañosas en la venta de tickets y apuntaron contra el sistema de reubicación de asientos.

La Justicia estadounidense investiga posibles maniobras fraudulentas en la venta de entradas para el Mundial 2026.

Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación formal contra la FIFA por presuntas prácticas fraudulentas en la venta de entradas para el Mundial 2026, a menos de dos semanas del inicio del torneo. Miles de hinchas denunciaron que pagaron precios elevados por ubicaciones VIP y terminaron recibiendo asientos de categorías mucho más bajas.

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La ofensiva judicial se centra principalmente en los partidos que se jugarán en el MetLife Stadium , en Nueva Jersey, estadio que además albergará la final del Mundial el próximo 19 de julio.

Las fiscales Letitia James y Jennifer Davenport exigieron a la FIFA que entregue documentación vinculada al esquema de comercialización de tickets y a las políticas utilizadas para reasignar ubicaciones dentro de los estadios.

El MetLife Stadium quedó en el centro de la investigación por los partidos y la final del torneo.

Según denunciaron las autoridades estadounidenses, el sistema perjudicó directamente a miles de compradores que abonaron entradas de alta categoría y luego fueron enviados a sectores considerablemente peores , sin respuestas claras ni posibilidades concretas de reembolso.

“Artículos de prensa recientes indican que los aficionados podrían haber sido inducidos a error sobre la ubicación de los asientos que compraban”, señalaron las fiscales a través de un comunicado oficial.

Las funcionarias también sospechan que las estrategias de marketing implementadas por la FIFA y el sistema gradual de liberación de entradas ayudaron a inflar artificialmente los precios de los tickets.

Frente a esta situación, los organismos de defensa del consumidor convocaron a los hinchas afectados a presentar denuncias formales para fortalecer la investigación judicial.

Mundial más lucrativo Las fiscalías apuntaron contra el sistema de precios y reubicación implementado por la FIFA.

La presión judicial contra la FIFA crece en distintos estados

La causa iniciada en Nueva York y Nueva Jersey se suma a otro frente abierto semanas atrás en California, donde el fiscal general Rob Bonta también pidió explicaciones por el uso de algoritmos y sistemas de precios dinámicos en la venta de entradas.

El malestar no solo creció dentro de la Justicia estadounidense. La agrupación Football Supporters Europe (FSE) cuestionó duramente a la entidad presidida por Gianni Infantino y acusó a la organización de cometer una “extorsión” y una “traición monumental” contra los fanáticos.

A pesar de la creciente polémica, la FIFA evitó realizar comentarios sobre la nueva investigación. Sin embargo, semanas atrás defendió su política tarifaria y aseguró que el sistema aplicado responde a las “prácticas habituales del mercado” utilizadas en grandes eventos internacionales.

Infantino Getty Images Gianni Infantino quedó en el centro del escándalo por la venta de entradas del Mundial 2026 Getty Images

Además, justificó los cambios de ubicación al afirmar que los planos de los estadios mostrados al momento de la compra eran solamente “orientativos”.

Donald Trump respaldó a la FIFA en medio del escándalo

Mientras avanzan las investigaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió públicamente el Mundial y celebró el impacto económico generado por la competencia.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que el torneo ya representa un éxito comercial histórico para la FIFA: “La Copa del Mundo es formidable. Es el mayor éxito que han tenido jamás en términos de venta de entradas. Nunca habían visto algo venderse tan rápido”, afirmó Trump.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en disputarse con un formato ampliado de 48 selecciones y contará con sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

Copa del Mundo Trump Infantino Patrick Smith/Getty Images Donald Trump defendió públicamente el impacto comercial del Mundial pese al escándalo judicial. Patrick Smith/Getty Images

Según cifras oficiales, la FIFA puso a la venta cerca de siete millones de entradas y, ya en abril, más de tres millones habían sido vendidas.

Con el inicio del torneo previsto para el 11 de junio, la presión judicial sobre la FIFA crece a medida que continúan apareciendo denuncias de fanáticos afectados por el sistema de venta de tickets.