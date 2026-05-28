Mundial 2026: científicos de la UBA usan matemática avanzada para calcular las chances de la Selección argentina para ser campeón

Un grupo de científicos desarrolló un modelo estadístico que ubica a la Selección entre las favoritas para ganar la Copa del Mundo.

Un grupo de científicos de la UBA desarrolló un modelo estadístico para analizar el Mundial 2026.

Un grupo de matemáticos de la UBA elaboró un modelo estadístico para calcular las probabilidades de cada selección en el Mundial 2026 y ubicó a Argentina entre los principales candidatos al título. El proyecto analiza miles de partidos disputados en los últimos años y ya había anticipado correctamente a varios de los equipos que llegaron a las instancias decisivas en ediciones anteriores.

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La investigación es desarrollada por el proyecto “301060” , encabezado por Guillermo Durán , decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. El nombre de la iniciativa hace referencia a la fecha de nacimiento de Diego Maradona .

Guillermo Durán lidera el modelo matemático que analiza las chances de cada selección en el Mundial 2026.

Según explicó Durán, el modelo posiciona a España como la principal favorita para ganar el Mundial con un 14% de probabilidades. Detrás aparecen Inglaterra con el 13% y luego Argentina , con alrededor del 10%.

“Salieron cinco favoritos para ganar el Mundial. En primer lugar está España con el 14 por ciento de probabilidades, le sigue Inglaterra con el 13 por ciento y luego Argentina que ronda el 10 por ciento. Por detrás, le siguen Francia con el 9 y Brasil con el 8 por ciento aproximadamente” , detalló el especialista en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.

Además, el modelo proyecta que la selección argentina terminará como líder de su grupo durante la primera fase del torneo.

SELECCION DE ESPAÑA España e Inglaterra también figuran entre los principales candidatos según la simulación matemática. @RFEF

Cómo funciona el modelo matemático que analiza el Mundial

Para realizar las predicciones, el equipo de científicos toma en cuenta todos los partidos disputados por las selecciones nacionales durante los últimos seis años, incluyendo amistosos y competencias oficiales.

A partir de esos datos, el sistema calcula las probabilidades de victoria, empate o derrota de cada equipo según diferentes variables estadísticas.

“Tomamos todos los juegos, los oficiales y los amistosos, los viejos y los más recientes. Con todo ese insumo, el modelo da una potencialidad de ataque y defensa de cada selección y ante cada instancia, tenemos una cierta probabilidad de resultado”, explicó Durán.

Una vez obtenidos esos porcentajes, la simulación se replica unas 100 mil veces para fortalecer la precisión estadística y proyectar el desarrollo completo del campeonato.

shows mundial 2026 Las simulaciones se repiten miles de veces para reforzar la precisión estadística del modelo.

El proyecto ya había trabajado durante los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde logró anticipar correctamente a varios de los equipos que llegaron a las instancias finales.

“En dos acertamos y llegaron a la final”, recordó Durán sobre los pronósticos realizados para la última Copa del Mundo.

Las matemáticas también forman parte del fútbol moderno

El trabajo de los especialistas de la UBA no se limita únicamente a calcular probabilidades para los Mundiales. Las matemáticas también son utilizadas en múltiples aspectos vinculados al fútbol profesional.

Durán y su equipo participaron en el armado de fixtures para los torneos de primera división de Chile y Ecuador, y también colaboraron anteriormente con competencias del fútbol argentino, además de ligas de básquet y vóley.

La elaboración de un calendario deportivo contempla numerosos factores, como los kilómetros de viaje de cada club, los tiempos de descanso entre partidos y el estado de los campos de juego.

trionda pelota mundial Los investigadores remarcaron que el fútbol también depende de factores imposibles de predecir.

De todas maneras, el director del proyecto remarcó que ningún modelo puede prever completamente lo que sucede dentro de una cancha.

Aunque las estadísticas colocan a Argentina entre los candidatos al título, el fútbol también depende de situaciones imposibles de anticipar, como lesiones, expulsiones, errores arbitrales o goles sobre el final de un encuentro.

Por ahora, igual que ocurre entre los hinchas y los jugadores, los números también alimentan la ilusión argentina de volver a conquistar una Copa del Mundo.