Mundial de Rugby: ganó Japón y complica a Los Pumas

De hecho, fueron los nipones quienes abrieron el tanteador mediante un buen try de su Pieter Labuschagne y a partir de ese momento dominaron el tanteador, pero nunca lograron escaparse demasiado y dejaron a Samoa con vida para intentar una remontada sobre el final del encuentro.

Japón sentía igualmente que tenía todo dominado y pese a contar con un hombre de más no lograba mantener a raya a Samoa, que a falta de dos minutos llegó al try mediante su apertura Christian Leali'ifano y quedó seis puntos abajo, es decir que si metía otro try convenido podía ganar el partido.

Pero el tiempo no le alcanzó al equipo oceánico y Japón, sufriendo, logró quedarse con una victoria que lo catapulta para pelearle mano a mano a Los Pumas la clasificación a los cuartos de final en el último partido de la fase de grupos de ambas selecciones.

Formaciones y estadísticas

Japón (28): 1- Keita Inagaki, 2- Shota Horie, 3- Jiwon Gu, 4- Jack Cornelsen, 5- Amato Fakatava, 6- Michael Leitch, 7- Pieter Labuschagne, 8- Kazuki Himeno (cap), 9, Yutaka Nagare, 10- Rikiya Matsuda, 11- Jone Naikabula- 12- Ryoto Nakamura, 13- Dylan Riley, 14- Kotaro Matsushima, 15- Lomano Lemeki.

Entrenador: Jamie Joseph

Samoa (22): 1- James Lay, 2- Seilala Lam, 3- Paul Alo-Emile, 4- Chris Vui (cap), 5- Theo McFarland, 6- Taleni Junior Agaese Seu, 7- Fritz Lee, 8- Sa Jordan Taufua, 9- Jonathan Taumateine, 10- Christian Leali'ifano, 11- Ben Lam, 12- Alai D Angelo Leuila, 13- Tumua Manu, 14- Ed Fidow, 15- Duncan Paia aua.

Entrenador: Seilala Mapusua

Puntos del primer tiempo: 13´ y 32´ tries de Pieter Labuschagne y de Michael Leitch convertidos por Rikiya Matsuda (JPN), 25´ penal de Alai D´Angelo Leuila (SAM), 28´ penal de Rikiya Matsuda (JPN), 38´ try de Seilala Lam (SAM)

Resultado parcial: Japón 17-8 Samoa

Puntos del segundo tiempo: 9´ try de Kazuki Himeno (JPN), 16´ y 35´ penal esde Rikiya Matsuda (JPN), 25´ try de Duncan Paia aua convertido por Christian Leali'ifano (SAM), 38´ try de Christian Leali'ifano convertido por él mismo (SAM)

Amonestados: PT, 32´ Jonathan Taumateine (SAM), 36´ Shota Horie (JPN)

Expulsado: ST, 7´ Ben Lam (SAM)

Cancha: Stadium de Toulouse

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Asistentes Ben O Keeffe (Nueva Zelanda) y Craig Evans (Gales)

TMO: Marius Jonker (Sudáfrica)